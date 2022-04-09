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塵埃（九）

陳雪

母親年輕時做得一手好菜，那些手藝也隨時光敗壞了。

雜菜粥，是母親最後的好手藝。那時她已逼近「做環保與收集垃圾」的境界，開始囤積食物，會把剩餘飯菜燉煮成粥。當時，我們仍覺得好吃，後來我想，那也可稱為餿水飯吧！但母親愛吃這個，對於節儉成性的她，吃這個才有福報。

咿咿呀呀的母親可能也還嘮叨，但我已經聽不懂了。她像孩子似地依賴，怕我生氣就不再來，神情顯得特別乖順，見她那樣，總讓我尷尬。

餵飯、推輪椅、陪復健，看她歪歪扭扭筆跡寫下的交代事項，再陪她看會電視，拉拉扯扯直到她放開我的衣袖，我就離開了。

宮廟在市郊，得轉幾次車。回程我陷入一種口乾舌燥的狀態，車窗外道路顛簸、車況混亂，街景醜陋，各種工程交替彷彿永遠也無法完工。

塵沙漫天，使街道景物都蒙上薄淡灰影。我也像吃了大量塵土般，渴望一大壺冰涼的飲料。昨天安娜的臥房，她嘴唇的柔軟，以及她最後欲言又止的模樣，或許她希望我留下來過夜吧！我們將會在那個雜亂而充滿女人香氣的臥房，在狹窄單人床鋪上交纏嗎？我真有勇氣卸下她的衣服、胸罩、內褲，將臉埋進她肥碩胸口、她柔潤腿間，我有能力使她快樂嗎？

突然間我彷彿心悸一般，胸腔漲滿痛楚，便以雙手按住胸口，調整呼吸。難道，那樣的感受，就是愛嗎？我不知道，車窗外的街道還像昔日一樣，我怎可能突然就戀愛了呢？

●5

這周我們都在清理林家老宅，四人全體出動，是很硬的案子。幾乎荒廢的老宅院，傳說是凶宅，接連有人離奇死亡。出發前，慧慧塞給我們三人一人一護身符。（九）

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