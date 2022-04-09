可樂王／圖

好，我不知道。但神都知道，讓神進來洗滌你的心、你的靈。

嗚……

你有沒有感受到神就在你裡面？

嗯……

男孩想著神，腦中卻浮現出使徒的模樣。他激動而無法出聲，只能靜靜讓淚從眼角流下。

他正輕輕地被神拾起，放進綿軟的雲繞。原來那嗓音是如此低沉、磁性而沙啞，由聲帶根柢平穩地震 動。

他不會忘記，那踩在胸前紮實的肉掌：電影 運鏡般的背光場景，祂下降到沙發上的高度，男孩被壓在彩光暈染的巍嶺下，彷彿那個他已然遺忘的比喻（掌心化作巨石，再層疊山岳）。他臣服。他皈依。他看見。

美麗的軀體運動著，祂用四指在男孩身上隨意點踏。也許男孩早就希望有一個誰這麼對待他，粗暴而原始，喘息自溝壑。

一抹瑰麗的艷色劃過天際。在使徒的雙腿之間，陰莖前端的皮膚逐漸褪下，像極了口紅。

於是男孩開始塗口紅。

進入時很粗，要一陣子男孩才能適應。淡淡的鹹味，男孩曾獨自步行於空無一人的碼頭，踩過混雜泥土的砂石還有玻璃碎片。他的運動鞋像一方齒輪驅動的履帶，不帶評斷地悉數碾平經過的事物：貝殼、瓶蓋、塑膠板，喀嗒喀嗒，髮絲飄逸，凜冽的海風拂過。

下一瞬男孩跌入黑暗，表面盪漾，裡層平靜。一開始很冷，像刺，隔著外套緩慢進入；然後愈來愈溫暖，接著燠熱漸烈，男孩在滾燙的夢中泅泳。他猜想自己到了地獄，卻彷彿看見了神，光芒環繞著數不清的囈語，美麗的、溫柔的象徵融化……

是天堂。男孩現在才知道。

使徒一路由手舔上脖頸，舔進男孩的口腔之中，兩舌交相纏繞。布料濡濕，存在巨大。肚腹是細軟的絨毛，貼抵至近，還不夠，還要再更深入。

男孩翻開使徒右掌心，先前踩到碎片的傷口已經結痂。他摩擦那粗糙的肉墊，感受聖靈在身體裡躍動，瘋狂的喜悅充滿肉身。他將吻部貼緊使徒，嗅聞祂的氣息。男孩揭下痂皮，使勁將手指探入使徒深處，他成為神手心的那根鐵釘。觸及最本源的想像，三位一體，他終於被完成。

物極必反，超過了就會跌下來。

裝水、刷牙、漱口、裝水、刷牙、漱口、裝水、刷牙、漱口……

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這張照片含有敏感內容，對某些人來說可能感到冒犯或不安。

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soniamaria 曾經

我以為我好愛好愛他

他也以為他好愛好愛我

只是原來我們都錯了

我們都沒有自己想像中的那麼愛彼此

從今以後不會再錯下去了

├─ lilChristBoy 姊姊

└─ lilChristBoy 回家吧

└─ soniamaria 已經回不去了

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你看，牠的眼睛又黑又圓，靈魂就住在裡面。有靈魂的狗狗聽得懂你講的話，能把意念傳到已經離開的人身邊，是靈魂的使者。

像使徒約翰那樣嗎？

對啊。等一下遇見媽媽，你就說……在路上看到牠被丟在紙箱裡，看起來好可憐、好可憐。

嗯，媽媽一定也會喜歡牠的。

來，使徒，跟弟弟握手。

祂看見男孩伸出手，湊上鼻頭嗅了嗅，便張開嘴舔了起來。

哇，使徒，要握手，不是舔舔啦！

哈哈，使徒很喜歡弟弟嘛。回去記得，不能跟媽媽講，是爸爸給你的禮物喔。

好啊！謝謝爸爸！

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為什麼我們回不去原來的樣子？

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男孩發現，他並沒有他想像中那麼愛神。

那晚口紅斷了。使徒朝天發出淒厲的呼喊，男孩知道上天應許了，母親的房間傳來巨響。

看著鏡子裡的自己，口紅汩汩從嘴角淌下，物極必反，超過了就會跌下來。裝水、刷牙……他猛然想起這次他掩蓋不了，使徒會告訴母親的，或許母親才是真正的神。於是他衝出家門，一直跑、一直跑。直到整個盆地變成一抹漆黑的夜，十字路口的車都停止不動了。那一刻，男孩感到信仰在逐漸離他遠去。意識到天堂之門不再向他敞開。他回想起那天他去找使徒時忘記敲門，所以神聽不見他的叩響，便無法為他開門。

男孩想起一個故事。從前有一群綿羊生活在崖邊的海灣，牠們不會游泳 ，只是靜靜地漂浮在海面上。一切都很平常，直到有一天，一隻純白的羔羊誤闖了進來。牠站在臨海的沙灘上，遙望著水中的羊群。突然間，水中的綿羊都注意到了懸崖上的目光，便一隻接一隻地摔入水中。綿羊的毛浸濕了海水，透出底下深黑的毛色，由海面看下去，彷彿是好多隻黑色的羊。那隻羔羊沒有離開，只是待在原地凝視著，看每一隻墮入黑暗的綿羊依次溺斃。

一隻、一隻，消失於無光的深海之中。

祂已經全都看見了。男孩知道，他現在就如同那黑色的羊群般，被困在沒有光的地方，等待著、等待著誰來拯救他。（下）