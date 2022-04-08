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花園墓之戀（一四）

路得

媽媽發出一聲嘆息，「不知何故，我感覺到這兩件事之間息息相關。你深愛著他們兩個，結果都導致可怕的傷害。」

「這都是你的空想。」她重新開步，「我當然原諒了她。你不記得我每年聖誕節，都寄禮物給她嗎？」

「哲希呢？你原諒他了嗎？」

媽媽的話刺痛了她的心。她站在商店對面的人行道上一動不動。「我在雜貨店門口，我最好現在就進去買些東西。下次再說吧。」

「好吧。我讓你一個人好好想一想。」

莉莉掛了電話後卻沒有移動。靠在牆上，淚水在眼眶裡打轉，悲傷和柔情淹沒了她。

我原諒哲希了嗎？

耶路撒冷西牆隧道。

莉莉掃視周圍的人群。我想找誰呢？他不會在這裡。

「兩千年前第二聖殿被毀後，聖殿山西牆就成了這裡最重要的遺跡之一。」瑪麗拿著手機，興奮地揮舞著另一隻手。「遺憾的是，可以看見的部分只有七十米，雖然它的總長度幾乎有半公里。」

「這就是為什麼我們得花錢加入旅行團才能去參觀。」為了集中注意力，她揉了下眼。「隊伍動了，我們走吧。」

穿過地下通道，導遊解釋了每一個考古的發現。見到古老拱門、水坑和龐大的巨石，莉莉不禁訝異。

「你們可以隨便觸摸。」導遊提醒大家。

她將手掌放到一塊大石頭上，感覺是又冷又濕。

「你知道這可是耶路撒冷必看的景點之一嗎？」瑪麗低聲說道，彷彿大聲說話會喚醒沉睡了幾個世紀的幽魂。

從黑暗的隧道中鑽了出來，明媚的陽光照在身上，莉莉嘆了口氣。

「你還好嗎？」

「嗯？」莉莉察覺到臉頰發燙。怎麼回事？為什麼心情一直徘徊不安？她清了清嗓子：「我很好。」（一四）

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