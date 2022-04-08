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塵埃（八）

陳雪

然而，即使如此，我也無法親近她，無能改變家庭崩壞的局面。眾人離家後，只有我還會定期與她見面。母親將退休金一次提領，投入股市與房地產，金融危機那年，母親手中股票、基金大跌，她損失慘重，更有理由退縮到雜物的世界。

我在考上大學後搬走，哥哥於世界各地浪蕩中途，身負卡債地回家了。所有故事重複顛倒，換成哥哥與母親睡上下鋪。有兩三年時間，我每次回去看他們，那滿坑滿谷的物品似乎仍不斷增加，屋裡臭不可聞，待上一分鐘都會發狂。

強悍的、怪異的、我行我素、將自己驅逐到孤獨荒野的母親，終於倒下了。

母親在醫院住了一個月，左半身幾乎癱瘓。起初請了看護，她總嫌貴，最後是宮廟的人來將她接走，在他們自設的安養處靜養。兩個多月過去，她逐漸復原，目前已經能拿助行器歪斜行走，但卻一直無法說話，只發出咿咿啊啊的怪聲。

我每周日去看她，會帶一盒菜粥與許多水果，結清各項開銷。這是母親不知情的，她總以為宮廟的人無償地照顧她。我把飯盒打開，一口一口餵她吃，是兒時母親常做給我們吃的雜菜粥，相當美味。我不但擅長清潔打掃，也練就一些家常菜。母親像孩子一樣要哄騙才願意進食，我不知道自己為何對她生出這些耐心，畢竟，她還生龍活虎時，可說是個遭透了的母親。

或許是因為母親不會再嘮叨我了吧！中風前的她，每次與我聯絡，若不是催促著要我相親，便是要幫我介紹工作，或者在我回家時，塞給我幾大袋廉價衛生紙與保健藥丸。她總是要我留下吃飯，但端上桌的卻讓人懷疑已經發餿。（八）

退休金 中風 房地產

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