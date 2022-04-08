可樂王／圖

soniamaria 十八歲

美麗是不會停留的

只有愛會保存

愛是永不止息

└─ lilChristBoy 口紅的顏色很好看

├─ soniamaria 謝啦，她最近過得怎麼樣？

├─ lilChristBoy 跟原來一樣，他呢？

└─ soniamaria 很健康

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使徒的傷口一直沒好，醫師說是因為祂會為了止癢去咬。使徒於是戴上了一圈頭套，有點像某些中世紀壁畫中的人物，或是皮克斯動畫開頭那個跳啊跳的檯燈。

耳朵進了水，男孩在游泳 池畔跳啊跳。消毒水味入侵大腦，入水太久的皮膚縮澀老化，整個場域散發出一種嶄新的破敗感。

兩手在後撐起池邊，入水，他們都說待在水裡久了可以習慣，那不適用於男孩。水的壓力很沉重，肩膀落在水面下時，整個胸腔都被緩慢擠壓著。男孩想起很久以前姊姊給他戴過一次胸罩，繞過兩臂到背後，鐵環扣起來時，鋼圈會卡死在肋骨上緣，如同有一半的肺在過程中完全壞死。

男孩說他再也不想體驗這種感覺了，他無法想像女生得要一直戴著它，那像是一輩子大部分的時間皆要在窒息中度過。

池水不停地將他往下拖，男孩只剩下口鼻還留在水線上。右腳突然傳來麻痹的劇痛，是抽筋。男孩想像他將要死去了，一個人溺死在冰冷的氯水中。但不，他不可能會死的，游泳池旁一定有救生員，就算他想死，也不會被允許。神不准許他死，母親也不准他離開。活下去很難，但要隨便地死去更難。不可能死，這種必然性好可怕、好可怕。

好可怕。

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劇烈的咳嗽，惡心的消毒水浸潤每一口呼吸，男孩覺得自己被失敗的調味料醃了一下午。

他無法正身坐起，以一種異常不舒服的姿勢，斜躺在堅硬的洗石子地板。男孩看著眼前的人，他能認出他的軀體以及四肢，是個已屆中年的成熟男子。穿著三角深藍色泳褲，有粗壯的小腿肚，胸口還有沾濕的毛髮平貼著。但他看不清這個人的長相，被一圈黑影框住，背光強烈，五官模糊不清。男人在對他說話。

同學，你還好嗎？

呃……

同學，你聽得見我說話嗎，需不需要幫忙聯絡你家人？

咳，為，為什麼……

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（──是，我的兒。）

（──為什麼我們回不去原來的樣子？）

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擺放盤子，兩個，餐桌中線對稱；玻璃杯，兩只；餐具，兩副。上菜，今天是羊肋眼排配花椰菜及小番茄。端坐桌前，母親主持禱告：感謝主賜予我們寶貴的一餐，使我們生活富足；今天所發生的事，我們知道，那都在神的計畫之中，所以並不會感到恐懼，那是神賜予我們的試煉。有天我們將不害怕任何苦痛，終因相信神的祝福將引領我們歸向正路，永無迷途。

弟弟，肉有熟嗎？

嗯，只是這幾天的菜都差不多。

弄久了，菜色也就這麼幾樣。要是家裡不是只有兩個人，就能有更多變化了。

使徒每天都吃一樣的，祂怎麼都不會抱怨。

那是為了祂的健康啊。為了健康，以後有時間，要多陪祂出去散步。

上次神父不是說好來家裡吃飯嗎？

還沒問過你的意思。

人多一點也好。

是啊，多一點好。多一點好。

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影片中我們可以看到，總裁正為我們的六千名新人共同舉行祝福儀式。場面盛大，現場的三萬人無一不痛哭流涕，真心為此一人類向和平邁出的巨大步伐感到震撼。

從前文鮮明牧師仍在世時，祝福是在現場隨機配對的；現在則由韓總裁代理，由新人先行找到共度一生的伴侶。不過同樣的是，結合的兩人永遠不可背叛彼此，要為了對方而活。

接受祝福後，便成為了真父母。此為神最初創造的真人類，真神此刻存在於我們之中。真神、真父、真母，三位一體，是為四位基台：神所樂見的完美形態。

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告解室長得跟學校的輔導室很像，粉橘色的牆壁、草綠長沙發，上頭擺放著幾個圓形抱枕。男孩隨著神父的腳步踏進這個空間，木頭小几上擺放著小電子鐘和盆栽，背景播放著流行曲式的教會樂曲，還有冷氣運轉嗡嗡低沉的頻率。

神父，我好害怕。

不管什麼都可以跟父說，父會幫助你。

我不知道。我不能說。說我會。

沒有什麼是不會被原諒的，神愛祂所創造的一切。

我害怕神、害怕母親、害怕我自己。

不會，你不要怕。

如果說我。我會。我會塗口紅呢？

那也。沒什麼大不了的。很多人愛漂亮啊，我還認識一個。

但是，但是我會塗，塗口紅。

我知道，父知道。

你怎麼知道的？

我都知道，神也會──

你什麼都不知道！你不知道！你不知道這種感覺！（中）