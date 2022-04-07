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南加華人有正職樂當臨演 陪襯明星賺外快 樂此不疲

花園墓之戀（一三）

路得

「我有很多好朋友，從不感到孤獨，我又不用擔心經濟問題。為什麼要找一個無趣，甚至是重擔的丈夫來添麻煩？」

母親陷入了沉默。

「你怎麼了？還好嗎？」

「我沒事。說到錢，誰在幫你管出租屋？」

「你擔太多心了。」她瞇起眼睛，避免陽光射進眼裡。「很簡單。我有一位專門管理房子的人。還記得黛西嗎？她的侄子是房地產經紀人，他幫我倆管理出租物業。」

「有機會請代我向她問好。上次我去芝加哥時，她請我們吃的法國餐廳真棒。」媽媽又提出了一個問題：「你的事業呢？你還年輕。可不能游手好閒，靠收租金過日子。」

「你知道我不會。」她把手伸進包裡，掏出一張紙巾，擦了擦額頭上的汗水。

媽媽吸了一口氣，「回到我們的討論。我不斷思考為什麼你和哲希又碰到一起。如果他還是單身，又向你求婚的話，你會接受嗎？」

「你又來了。我不確定他是否單身。即使他還是自由身，又想娶我，我覺得自己還沒有準備好。」莉莉的下巴繃緊，無法阻止語氣中帶著寒冰，「我曾經以為上帝要我嫁給他，甚至願意放下一切去香港。但我錯了，我不想再犯同樣的錯誤。」

媽媽的聲音聽起來有些不確定，「你原諒梅子姑姑了嗎？」

「你為什麼問？」莉莉的嘴發乾，她濕了濕嘴唇，想起了南台灣那有著大花園的老家。身為獨女，她是父母的掌上明珠。六歲時，父親的妹妹梅子離了婚，來與他們一起生活。儘管她愛姑姑，但在父親突然生病去世後，梅子將她和她媽媽趕出了家門。一夜之間，十六歲的她變成大人。（一三）

租金 香港 房地產

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