薛微在她床前扔下了一句話：「沒了奧運 ，還有大滿貫。治好傷，才可以創造奇蹟。」

溫望抬起一張發腫、發紅的臉問：「這麼好的機會我都抓不住，還有什麼奇蹟可以創造？」

薛微不想跟溫望浪費時間，再過兩天，她就要帶領部隊開赴奧運前線。溫望心想，那個替她而去的隊友，恐怕高興得要飛起來。世界上多了一個悲傷的人，也同樣會多一個幸福的人。

她在最傷心痛苦的時候，還是想到了家、想到了母親。只有親人才會在你最落魄的時候，堅定不移地站在你的身後。溫望手術 後，母親便同省體委的人，把溫望接回了家。隨行的一群人裡面，溫望還看見了黃叔叔。好幾年沒見他，歲月在他的額頭留下了痕跡，溫望覺得他比過去滄桑了許多。

黃叔叔一見她，就拍了拍她的頭說：「沒事的，奧運算什麼呢，還有大滿貫呢。」

溫望苦笑道：「你們像是商量好了來安慰我，好像那大滿貫的獎杯就在樹下閒著，就等著我走過去把它抱起來。」

黃叔叔說：「真的，我不是編的。我最近連著做了好幾個夢，都是你手捧溫網的玫瑰香水盤。」

溫布頓 女子單打的冠軍，會得到一個銀光閃閃的獎盤，獎盤有個很好聽的名字，全名叫「維納斯玫瑰香水盤」。黃叔叔雖然說的是夢，溫望還是歡喜，與黃叔叔在一起聊天，可以放下沉重的悲痛。回到老家後，大家都很謹慎，小心著避開了奧運這個敏感話題。但是奧運的氣氛無處不在，廣播裡、電視裡、網路裡，似乎早晨的鳥兒也在傳播奧運的故事。

「說吧、說吧，奧運有什麼了不起？」溫望似乎沒有大人們想像的敏感，她大大方方地說：「不就是唐運萊拿了奧運的單打冠軍。」（一六）