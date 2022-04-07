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房價2年飆漲逾50% 加拿大打炒房、擬禁外國人買房

南加華人有正職樂當臨演 陪襯明星賺外快 樂此不疲

塵埃（七）

陳雪

她對於「好好的東西就扔掉」這種事，完全不能接受，那麼花錢去買又怎麼說？

父親問她：「買那麼多毛巾幹麼？」

她說：「這麼便宜，可以送人啊！」

父親臉色一沉，罵道：「又不是在辦喪事！」便忿忿轉身離去。

母親全然沒有禁忌，她撿回的物品裡，甚至還有一張半毀的紅眠床，是同事鄉下過世的姑婆最後斷氣之處。母親當寶貝似地請工人扛上來，父親不准她拿進屋，於是長期堆在樓梯間，惹得鄰居抗議連連。

母親的戀物習癖從何而來、背後有何成因，全是個謎。大約國中時期，只見她經常晚歸，回家後總是筋疲力竭。使她疲勞的，是因為她還在外頭兼差，幫一家小公司處理會計事務。吸走她精力的，是因流連在各處垃圾場撿拾回收家具、到各處二手市場購買各種「物超所值的廉價品」。她像拾荒婦人那樣用腳踏車、用手推車，用拖的、拉的、提的、掛的，如吹笛人身後引發鼠群。

公寓就這麼日積月累，成了垃圾間。

先離開的人是父親，理直氣壯，毫不留情，看待母親的眼神像看一個瘋婦，「這種家誰受得了。」他說。

隱忍多年的父親說出了實情，但我感覺背後的因果關係不然。但父親走了，哥哥也藉故離開，雜物代替他們進駐每一個房間。母親以主臥室有壁癌為由，住進了哥哥房間。最後，連那間房也失守，母親將我的房間改成上下鋪，搬進來跟我住。一年後，我也搬走了。

那些年歲唐突慌亂仿若幻影，多年過去，我仍不解母親的作為。幾年前我曾一度因為抑鬱症就醫，突然想起母親可能患有某種精神疾病，才會在明知將導致家庭破裂的狀況下，執意做出那些荒謬的決定。（七）

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