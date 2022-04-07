可樂王／圖

那晚男孩第一次嘗試塗口紅。

男孩生長自充滿慈愛的家庭，沒有嘗試過如此新鮮美麗的事物。塗著、塗著，他差點把它咬斷。

看著鏡子裡的自己，男孩已經長大了，卻仍保有男孩的外表，或應該說外框。你可以從一個人的臉上，看出他是否已不再發育，例如顴骨的凹凸、下巴的稜線。男孩的臉型已經趨於固定，但身高總是低附近的人一個頭，就像原來還未成長的男孩。原來的樣子好，母親喜歡原來的樣子。身上沒什麼贅肉，算是健康的肉體，看起來不會有問題，存在好像也就輕了些。

塗上口紅後，不會改變什麼，只是一個比起男孩本身更醒目的符號。男孩知道這樣的美麗不容於太過算計的城市，物極必反，超過了就會跌下來。裝水、擠牙膏、下排外側、咬合、舌側、吐泡沫、漱口、上排外側、咬合、舌側、吐泡沫、漱口。

從浴室裡走出來，敲兩下房門，打開，大片白色瓷磚地板，落地窗外有著台北夜景，男孩家可以眺見遠處西門町商圈的燈亮。回到使徒的身邊，一起躺在灰色針織L形沙發上，理順祂身上的毛髮。使徒的身體沒有味道，跟男孩一樣，清清淡淡的。他最喜歡將臉埋入使徒溫暖的身體，曖旎地抬頭看祂黑溜溜的眼睛。男孩覺得那是他離神最接近的時刻。

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隔天，使徒將檯上的塑像撞下，摔成了破碎的石膏塊。母親清掃完那些碎片，發現使徒掌心還嵌著一枚，人像的半張臉深扎在使徒的肉球裡，趕緊吩咐男孩一起抱著祂到醫院。

擁擠的空間，男孩厭惡這氣味。那一雙雙掃視的眼睛，皆隱藏著毛髮虯結的不堪汙穢。醫師處理完傷口，男孩跟著母親來到診療桌，他看著使徒躺在胸口高的鐵桌上，男孩像是供奉的信徒。

使徒真的很乖喔，看到陌生人都不會亂叫。

祂不會叫，自從我們撿到祂，從來就也沒有聽祂叫過。

可能是心理上有些不適應，當然也有可能是生來就很親人。

這樣也好啊，不用怕吵到鄰居。

不過到了這個年紀都還沒結紮，到了發情期會比較凶一點喔。

我們喜歡保持原來的樣子。

結紮也是為了牠好，畢竟狗狗跑去打架也會受傷。

不用，我們也只是養在家裡。

是嗎，那好，我也是尊重主人的選擇。

男孩在旁邊撫摸著使徒的身體。使徒耳邊的鬃毛特別柔軟，男孩喜歡就這樣玩著使徒的耳朵，上下翻弄，使徒會發出輕輕的嗚咽。

靠近聽祂肚腹的聲響，這樣便聽不見外來的喧嚷。刷牙、漱口。

男孩拍了張使徒包紮好的相片。

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lilChristBoy 碎裂的聲音會打亂一些夢

└─ soniamaria 還好嗎？

├─ lilChristBoy 只是一點小外傷而已

├─ soniamaria 不開心的事要說出來

└─ lilChristBoy 下禮拜有游泳 課，我不喜歡游泳

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神也會領導落海的羊群嗎？

中原站出口外，矗立兩棟帷幕玻璃大樓。母子倆搭上電梯，還有新裝潢的味道。推開玻璃門，空蕩的大廳，零星擺放著長桌及辦公椅。三兩個人在切水果準備，裝有糖果及餅乾的潔白瓷盤及無糖紅茶，已備於座位上。

神父走進會議室，他身上穿著全黑霧面布料西裝，內搭淡藍色襯衫及深色條紋領帶。打開筆電，配備耳掛麥可風，接上喇叭，百葉窗落，冷氣運轉，簡報開始播放。

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神在創造人類時，給予了三大祝福。

第一祝福是個性完成，人有了完整的身體與心靈，好尊崇神的旨意。萬物分為內性、外性。內外一體，是為真，是神所樂見的形態。

第二祝福是家庭完成。要使世界各地的人們，跨越種族和語言，通過祝福儀式，以家庭的結合創造世界和平。

第三祝福是彌賽亞的到來，祂將會帶領全人類復歸神的伊甸園，創造新的地上天堂。

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神父，今天也辛苦了。

不會，您才是，招募部的工作量可大了。

今年在大學的社團分部有許多新人加入，這裡是沒什麼壓力。

啊，真好，年輕的學子願意參與祝福儀式。

將來我們弟弟也要參加祝福，是吧。

弟弟，神給予了我們一切，而我們唯一能回報祂的方式，就是接受祝福了。

……是。

男孩凝視著神父的眼睛，好像裡頭有一整個人間、天堂、地獄，人群在翻湧，映照出數不清陌生而時時變換著的臉孔。男孩看見了自己。看見自己在變換的人群中，靜止如冰封的夏日。

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男孩塗口紅。看著鏡子裡的自己，原來的樣子好嗎？反正現在也是原來的樣子。物極必反，超過了就會跌下來。漱了幾次口，男孩還是錯覺那股味道在口腔中揮散不去。

敲兩下門，回到使徒身邊。他打開手機 ，頁面跳出一張照片。

照片裡是個美麗的女孩，對鏡頭發出甜美的笑靨，那可人的臉蛋上無一絲缺陷。男孩想，那就是他的聖母瑪麗亞。（上）