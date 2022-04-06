耶路撒冷大馬士革門附近。

中午時分，莉莉沿著康拉德‧希克街走向小路一側的蔬菜 攤販。今晚輪到她做飯，她得買一些土豆、西紅柿、洋蔥和包心菜，來煮瑪麗喜歡的燉牛肉。

手機 響了，蹦出她媽媽的名字。「嗨，媽。」

她媽媽的台灣話傳了過來。「你在幹什麼？」

「去買菜的路上。」莉莉挪了挪身子，以免撞到一位從頭到腳穿著黑衣服的阿拉伯女人。

「是店東已成為你朋友的那間店嗎？」

「是的。」提到那個阿拉伯老人，她嘴角勾起一抹笑容，想起第一次從他那裡買蔬菜的情景。

店裡所有東西都沒有標價，她不會說阿拉伯語，那傢伙也不會說英語。她把一些胡蘿蔔、西紅柿和洋蔥拿給他看之後，他拿出小計算器，輸入了一個數字。她大吃一驚，三十八元謝克爾，等於十二美元，比芝加哥貴多了。

然而，她繼續回到同一家店。而且，每次路過的時候，都會對著老頭笑一笑，揮手致意。在跟著的日子裡，雖然買的東西大同小異，她注意到店主收取的費用越來越少。

當她告訴瑪麗這件事時，她的室友開玩笑地說：「假若妳在耶路撒冷繼續待下去，也許他會把東西免費送給妳。」

媽媽的柔聲細語再次響起。「是時候你要安頓下來了。」

莉莉幾乎可以見到她那張有著纖細鼻子的臉，上面滿是關心。她沒有回答，而是反問道：「媽，你和爸爸的婚姻幸福嗎？」

「你是想讓我分心，不談真正的問題嗎？」她媽媽哈哈大笑。「你避不了。告訴我，到底你打算什麼時候安頓下來？」

她的肌肉 因不開心而繃得緊緊的，不得不把手機換到另一隻手上。（一二）