記者們時不時會嘲笑溫望的愚憂、膽小、缺乏開拓精神，恐怕成就不了像賈沙沙那樣的大腕。他們形容她：「一顆流星閃一閃就完了，當不了光芒四射的巨星。」

薛微一聲冷笑：「說什麼都太早，咱們慢慢走，慢慢看前邊的山水。」

又有謠言風聲水起，傳說溫望是薛微的私生女。在單飛的明星中，賈沙沙、莊威威等人是讓她頭疼，而只有溫望一人讓她心疼。

溫望有次無意間向記者透露，她在海外參賽期間，經常接到薛指導的電話，從訓練到生活細節，事無巨細，都要過問。甚至追問她的中餐、晚餐都吃了什麼，嚇得溫望再也不敢吃方便麵。如此的關懷體貼、無微不至，如此的愛心只有母親才給女兒。

但是換上了莊威威，莊威威正大光明地告訴記者：「我和薛微是不談感情的，也沒有共同語言，我們之間就是合作夥伴。」

轉眼就到了奧運 年，各個項目的高手為了爭奪奧運的入場券，可以說是明爭暗鬥，打得頭破血流。但是網球界是個例外，兩大巨星賈沙沙和莊威威主動讓出名額，一口一句：「我們不擋新人道。」溫望心想，你們不去更好，更好成全我當奧運冠軍。

兩個大牌一走，溫望便成了網球隊的奧運頭號種子。可誰也沒有料到，晴朗的夏日天空也會飛起鵝毛大雪。開赴奧運前一周，她的左腿前十字韌帶撕裂，而右腿膝蓋的舊傷突然復發。

雙重災難下，她還想掙扎，她說：「我沒事的。」但是醫生已經對她判了死刑：「放棄奧運，接受手術 。」

溫望癱在床上，哭得天昏地暗，人空成了一張透明的玻璃紙。教練和隊友怎麼勸也無濟於事。（一五）