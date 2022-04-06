我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價2年飆漲逾50% 加拿大打炒房、擬禁外國人買房

南加華人有正職樂當臨演 陪襯明星賺外快 樂此不疲

塵埃（六）

陳雪

父親早已與新任妻子移民到加拿大，哥哥剛回國，但以他的性格說走就走。看來照顧母親的責任，依然落在我肩上。我收拾了簡單行李，與哥哥直奔醫院。

父親與母親分居近五年，才真正辦理離婚，主因是母親不肯簽字。她獨自留在那個住滿雜物的屋子，直到所有人都離去。

母親曾在一家國營企業當職員，父親是個銀行行員，他們結婚第五年，就在台北市貸款買了一間四樓公寓，三十二坪，一大主臥、兩小臥房、小儲藏室，前後兩陽台。客廳不大，但飯廳、廚房俱備，是相當合適一家四口居住的公寓。在房價尚未飛馳飆高的年代，那已是交通便利、環境清幽的住處。

母親的工作是處理公家的帳務、父親的工作也是金錢與數字，可以想見他們倆約會時（如果真有這回事），除了去看電影，或許就是討論各種報表數字的處理方式吧（反之也可能絕口不提）。

但我有記憶以來，少見父親、母親談話，父親豪奢、母親儉吝，父親愛名利、母親愛財物。父親工作沉迷在與他身分不甚相稱的高爾夫球娛樂，設法打進所謂上流社會。母親不打扮、不梳妝，鎮日起會、跟會，到處撿拾回收物品，年紀輕輕已有婦人腫胖身形。她惜物、愛物近乎怪癖，她收藏的都是些一般人眼中的破爛玩意。結婚時看來很相稱的夫妻，不到十年已形同末路。

起初是一些小東西，十條一百的毛巾、一雙二十的布鞋，丟在路邊的檯燈、扔在社區垃圾間的藤椅，到後來演變成垃圾場撿回的「回收物」。「這是做環保你們懂嗎？」母親見什麼都要撿，「整理一下還很好用啊！」（六）

貸款 電影 移民

上一則

從王牌製作人到畫家 詹仁雄：畫畫就是為了療癒自己

下一則

午後庭院

延伸閱讀

紐約華婦容杏春車禍亡 家屬獲7萬元善款

紐約華婦容杏春車禍亡 家屬獲7萬元善款
美國現象／假名媛安娜 如何騙倒上流圈

美國現象／假名媛安娜 如何騙倒上流圈
妻車禍驟逝夫備受打擊 僑團募款伸援

妻車禍驟逝夫備受打擊 僑團募款伸援
分分鐘獵奇／卡車司機女兒扮富二代 掀翻紐約上流社會

分分鐘獵奇／卡車司機女兒扮富二代 掀翻紐約上流社會

熱門新聞

「林黛玉發瘋文學」近來在微博走紅，圖為崑曲《紅樓夢》中賈寶玉（右）和林黛玉對視表情意。（新華社）

「林黛玉發瘋文學」火了 中國網友嬌嗔：怕是要哭斷腸去吧

2022-03-31 20:40

寧可你先走，悲傷留給我

2022-04-03 02:02

比竇娥還冤

2022-04-01 02:00

人生如夢如影

2022-04-05 02:02
十比索的阿根廷紙幣上的圖像是曼努埃爾·貝爾格拉諾，被認為是阿根廷的「解放者」。（潘全安．圖片提供）

沒落貴族費南多

2022-04-04 02:02

人生的66號公路

2022-04-04 02:01

超人氣

更多 >
中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像
習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭
南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死

南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死
華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…

華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…
密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕

密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕