父親早已與新任妻子移民 到加拿大，哥哥剛回國，但以他的性格說走就走。看來照顧母親的責任，依然落在我肩上。我收拾了簡單行李，與哥哥直奔醫院。

父親與母親分居近五年，才真正辦理離婚，主因是母親不肯簽字。她獨自留在那個住滿雜物的屋子，直到所有人都離去。

母親曾在一家國營企業當職員，父親是個銀行行員，他們結婚第五年，就在台北市貸款 買了一間四樓公寓，三十二坪，一大主臥、兩小臥房、小儲藏室，前後兩陽台。客廳不大，但飯廳、廚房俱備，是相當合適一家四口居住的公寓。在房價尚未飛馳飆高的年代，那已是交通便利、環境清幽的住處。

母親的工作是處理公家的帳務、父親的工作也是金錢與數字，可以想見他們倆約會時（如果真有這回事），除了去看電影 ，或許就是討論各種報表數字的處理方式吧（反之也可能絕口不提）。

但我有記憶以來，少見父親、母親談話，父親豪奢、母親儉吝，父親愛名利、母親愛財物。父親工作沉迷在與他身分不甚相稱的高爾夫球娛樂，設法打進所謂上流社會。母親不打扮、不梳妝，鎮日起會、跟會，到處撿拾回收物品，年紀輕輕已有婦人腫胖身形。她惜物、愛物近乎怪癖，她收藏的都是些一般人眼中的破爛玩意。結婚時看來很相稱的夫妻，不到十年已形同末路。

起初是一些小東西，十條一百的毛巾、一雙二十的布鞋，丟在路邊的檯燈、扔在社區垃圾間的藤椅，到後來演變成垃圾場撿回的「回收物」。「這是做環保你們懂嗎？」母親見什麼都要撿，「整理一下還很好用啊！」（六）