可樂王／圖

進去裡面坐下來，拿起飲料選單，才知道店名是葡萄牙語系的咖啡 館縮寫，縮寫的原來意思是「喝這個要加糖喔」。源起於里斯本的巴西 咖啡館，店送上來的冰水杯墊上，用葡萄牙文加上翻譯解釋。

所以，不用說，這裡賣的全部是葡萄牙式的咖啡豆單。

他經過店主人的推薦後，點了杯雙倍的加酒咖啡。

時間雖然慢得有點讓他受不了，不過，可以遠望窗外「那一段」五樓公寓的天色，總算由橙黃到茄紫到深黑了。

他（興奮地）趕快跟店主人結帳，還難得地讚美了剛剛加價購買的鹹蛋蛋塔，離開前還靦腆地表示還會再來。

「可惜，再過幾個鐘頭後的明天，我們就要關店了。因為這塊地就要蓋大樓了，說是有幾十層高的摩天大樓。很抱歉。」

店主人講完這句話的同時，才發現角落已經把大多數的小東西都收起來，疊了幾十個紙箱。

他開了門離開室內後，他看到店主人正準備把結帳櫃檯牆上的海報拿下來。

他從外面看進去這張剛剛沒發現的印刷品，應該是張唱片的宣傳海報。

內容是一張綠頭髮、綠眼圈、綠鬍鬚的濃眉大眼男人，左右各伸出來一道彩虹，男人的頭上背後的遠處有一把長了翅膀的木吉他。

上面寫著《Baden Powell /Apaixonado》，他試著用羅馬拼音念了（可能是）吉他手的名字──貝登‧波威爾。

只不過，專輯名稱叫Apaixonado，可真的是完全不知道重音在哪裡啊。

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說不定真的是一個約定，雖然也沒有過任何承諾。

當尚恩走進「那一段」的入口處沒多久，最遠的那間五樓公寓就像感應器一樣，同步亮起了燈。

洗石子立面的公寓一樓門口，發電機發出細微，但節奏一致的低頻震動聲。

坐在水泥台階上，戴著毛線帽的男人，比手勢要我過去。

他旁邊有一個綠木箱，應該是老式、報廢的軍用彈藥箱，裡面整齊地排了幾十張黑膠唱片。

難以想像的，他從箱子抽出剛剛「BICA」那張海報的黑膠唱片，完全一樣的封面。

「巴西問事者」說：apaixonado的念法是apa～i-xo-na-do，意思是「入迷」，但因為太多情歌叫這個名字，因此，很多人會解釋成「戀愛」。兩者雖然狀態差不多，但是只要仔細思考，就會清楚，這兩個字完全沒辦法比較，雖然都是動詞。

他把唱片放到攜帶型唱機的唱盤上面時，順便教我發音。

（這位戴著彩虹毛線帽的男人，手上圈了一塊大紅色臂巾，上面印了「巴西問事者」五個大字。）

他用露營瓦斯爐煮了咖啡，我一喝就清楚跟剛剛「BICA」一樣的葡萄牙咖啡，雖然加了很濃稠的鮮奶油，還是馬上能分辨。

除了貝登‧波威爾的指頭撥勾刷出的吉他聲外，旁邊安靜到只能聽見發電機的悶響聲而已。

五十幾分鐘過去後，唱片的歌全部都播完了。

「選兩首歌出來，我跟你解釋一下，然後就可以（安心）離開了。」

「巴西問事者」給我粗的木匠鉛筆，要我在舊的桌曆紙上，寫下號碼。

我寫了A面的第二首，像電子音似的快速滑弦，聽了會湧起興奮感。還有B面第三首，類似古典樂 的溫暖飽足感，但又沒有古典吉他那麼死板的長曲子。

A面第二首的名字是〈抽象〉、B面第三首是〈花〉。

你怕忘了，可以把名字抄下來。

至於，這將和你的生活有什麼連結？或，會解決什麼難題？要等你帶著這兩件事回到原來的生活才知道，我們不多做解釋。

「有一類的訊息，是非常選擇性的訊息，僅有少數人可以接收，有時候甚至少到只有一個人可以。」他講完這句話後，就開始收東西。

也有過梅花鹿過來問事情的，跟你一樣。這位有心事的雄鹿先生，也選了兩首巴西籍的古典爵士的歌名回去。

不過，基於職業道德，關於「他選了哪兩首歌，以及怎麼知道他選了哪兩首歌的，畢竟大部分人會覺得鹿不會講人語，怎麼辦到的」，我們什麼都不會說了，因為完全忘記了。

等等你的也是一樣，只有你自己一個人記得這時候、來這裡挑出來的那兩個字而已。

在跟你翻譯完字彙之後，唱片收到封套裡的同時，我們也完全忘記了。就像以前的單曲點唱機，歌唱完就自動歸位，完全不會有前面、後面點了哪首歌的記憶殘留。

沒多久，發電機就關了，他背起裝唱片的綠彈藥箱，往樓上走，尚恩一直等到手電筒的光沒了才離開。

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十一點十一分的時候，業主仍然盛裝地出現在完美驗收的食堂現場，什麼事也沒發生地發給每個為他熬夜等待的勞動者，一袋六十八枚一塊錢銅板的紅布包，做為這個現場完工的贈禮金。

跟每一次一樣，她說明了「時間」和「禮金數字」是風水師指定的，麻煩到大家，實在過意不去的話後，鵝黃車子跟她馬上消失了。

說是什麼都沒發生，好像也不是。因為她把禮金紅包給我的時候，緊身大衣的釦子掉在我腳邊。

不過，已經來不及還她了。

是顆18K金的蟲複眼釦子。 （下）