「自從莉莉來了之後，你整個人就不一樣了。如果你需要找個人談談，我很願意聆聽。」

哲希沒有回答。下車後，他們跟著一群遊客進入了哭牆的男士區。他走上前去觸摸一塊大石頭，把紙條塞進牆的裂縫之中。

離開那曾經是希律王所建聖殿的古老城牆，他們步上木棧道，進入了一個完全不同的世界。

守衛向他伸出手，「先生，請出示護照。」

檢查過護照後，穿過金屬探測器，哲希踏上了空曠的廣場。前面矗立著一座宏偉的建築，金色的圓頂下是鑲工精細、美輪美奐的馬賽克圖案。

亞當放慢了腳步，「穆斯林稱我們所站的地方為al-Haramal-Sharif。猶太 人仍稱它為聖殿山，是昔日耶路撒冷聖殿所在地。」

「可惜我們進不去。」哲希查看一下網上搜索的結果。

亞當嘆了口氣，「我們繞著廣場轉一圈，然後回去吧。」

一走進花園墓，哲希的手機 響了，是他妹妹。「嗨，亦黛。香港 現在是不是很晚了？」

「還好，我們和耶路撒冷差五個小時。」

他向亞當揮了揮手，挪到會議區的石凳上坐下。「我剛從圓頂清真寺回來。怎麼了？」

「媽一整天都垂頭喪氣。你早上跟她說了些什麼？」

他盯著地面，「我告訴她，楊莉莉也在這裡當志工。」

亦黛沉默了一陣。他頓頓腳，等著她說話。

「她像以前一樣漂亮嗎？我從沒見過她，但從你那裡看過很多她的照片。」

哲希摸了摸耳朵，「她……她沒什麼變。」

「你還愛著她，對吧？」

「說這些沒什麼用。」哲希眉頭緊鎖，「亦黛，今天對我來說是漫長的一天。明天再說吧。」（一一）