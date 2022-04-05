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桑椹行（一四）

孟悟

有次比賽完了，她肌肉拉傷，沒有得到及時治療，落下了病根，不得不含淚告別網壇。

陶美美的現況又有多好？與人合夥在美國經營一家網球俱樂部，有些聲望、有些錢財，也有穩定安逸的生活，但是事業呢？想想隊友薛微，早已是國家隊的總教練，有國家當後盾，運籌帷幄著雄厚的資金和人力，手下一幫弟子早建功立業，走到哪裡也是一面閃耀奪目的旗幟。

逝水流年中，早翻過了陶美美的中國記憶。現在的網球界，是她當年無法想像的自由。陶美美那年受邀回到故鄉，做了一個專題節目，她在酒店翻閱晚報時，讀到莊威威正對記者抱怨薛微，家長似的管制，限制她的自由，剋扣她的獎金。

美美驚訝地發現，記者們是一面倒地支持莊威威。在他們看來，網球是一個自由、激情、極具個性的運動。如果一個運動員沒有個性主張，只會唯唯諾諾，一味聽從上面的命令，是不可能在網球生涯迎來輝煌。

體育網管中心很快進行了改革。只要運動員有實力，中心放你出去單飛。一個人作主，自負盈虧，挑比賽、選教練，大把大把地掙美元。不過實力下滑了，獎金也就少了，美元一少，好教練就請不了。運氣不好的，最後大浪淘沙，慢慢死在了沙灘上。

不過沒有關係，死在了沙灘上。還可以回歸體制。當然，單飛的運動員為了留條後路，必須上繳獎金給國家，先前是60%，後來下調到8%。

溫望也是單飛的運動員，但她主動上繳30%的獎金。性格中的保守和溫順，她希望得到更多的體制保護。（一四）

運動員 肌肉

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