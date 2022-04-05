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塵埃（五）

陳雪

我在睡前翻書，都是年輕時候讀熟爛的書本，我想我現在才能懂得內容。我安靜睡去，夢裡，都是光影散落，有時彩色、有時黑白，沒有任何劇情。

4

星期日是探視母親的日子。母親住在一家宮廟開設的安養中心，她一生慳吝愛錢，惟獨願把大量的金錢，都投入這個宮廟的建設，她總說在為我們積功德、消業障。

我們一家人除了她，誰也不信那一套地獄天堂與前世來生之說。然而她人生最後孤獨，收容她的也是這個宮廟。當然，我們還得持續地付錢。

六月中，我與安娜初次見面隔天，兩年多不見的哥哥找上門了。哥的頭髮比安娜還長，大概是什麼新穎的造型，滿頭編成髮辮，緊緊箍住頭皮。他才剛從非洲回來，不出所料地曬得非常黑。我哥是個藝術家，專長是什麼我不太清楚，劇場之類的吧！但又聽說他也唱歌，最近則是表演非洲鼓。哥哥與我不同，他靈活輕巧、帥氣幽默，可以流暢來回於爸媽與女友與各個國家之間，輕易滑行，毫無阻礙。

「媽中風了。」哥說。我們碰上了，彼此幾乎無話可說，兩年不見以此開場顯得怪異，但也再確實不過了。

哥與媽同住，但他大多不在台北而是滿世界跑。媽支付他做為藝術家的總體開銷，而他付出的是留在她身旁，儘管只是名義上也好。

說完他一副急著走的樣子，我也沒留他。「髮型不錯。」他說，可能是希望我這麼也說他吧。「收拾東西，我們一起去醫院吧！」他說。

我無語回到餐桌，繼續喝茶，心中點算這件事到底屬於何種量級的事件。母親中風了，六十五歲的她，原本仍像裝了電池似地活躍，卻說倒下就倒下了。（五）

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