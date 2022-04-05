可樂王／圖

首先是，荒廢很久的每戶庭園裡，或多或少都有幾棵巨大到超過門與牆高的巨型仙人掌。就像墨西哥 風景明信片常有的那種，粗直黏滿像透明鷹爪刺的深綠柱條，奇蹟地向天空無限制的生長。

每間都有，多得幾乎密布了整個庭院，稀疏的，至少也有一兩棵。

接下來，更奇妙的就是公寓樓頂都有煙囪。不是沿著牆向上攀的廚房排煙用的那種小煙囪，而是正常室內暖爐排放的石塊砌做的那種。換句話說，再胖的聖誕老人也爬得進來的尺寸，應該很奇特吧？

這種亞熱帶地區，即使寒流，應該也是幾年一次而已。

煙囪？為了什麼存在呢？

況且都是五樓公寓才有，正常狀況看起來，應該二樓式的洋房才該有的配備。怪的是，反而洋房砌做了石塊煙囪的，一家也沒有。

即使撇開這個不合理。

「這一段」有煙囪的事，在這種整年幾乎都熱呼呼的國家裡，無論怎麼想，都沒辦法為這種設施想出存在的理由。

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停在快到車站閘口的「這一段」出口，不是很遠地眺望著那戶的燈光忽亮忽暗，猶豫了很久，還是決定收拾起好奇心的尚恩。

直接上了電車，原本被埋起來的蟲翅膀鳴響聲，又再來了。不過，他因為心思記掛著那亮著的洋房，煩悶也就逐漸被取代了。

（就算是這樣稍微的心安，他還是在工作備忘錄，補上「記得戴耳機出門」這樣的句子。）

奇妙的是，這個晚上他從進浴室洗臉到沖完澡，完全沒有任何蟲翅膀的震動聲，直到睡前，完全都沒有。

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新買的羽毛枕頭，幾乎每個晚上都有羽毛從棉質枕巾漏出來，臉經常會被羽毛根戳到。每個晚上漏的數量不少，因此，只要起床開燈清理了一下子以後，就沒辦法睡了。

不過，不知道為什麼，跟「蟲翅震動」已經停止一樣，這個晚上居然沉睡到手機鬧鐘響過幾次的快中午，都還爬不起來。

尚恩覺得睡得太飽足的這個美滿午前早晨，最大的啟示就是，讓自己可以條理分明地按著事情的步驟來處理，不必趕，也不再著急什麼。

他照著鏡子，仔細地盯著每一根累贅的鬍渣，一一刮除。

只不過，鏡子的倒影反映浴室右上牆角，那隻嗡嗡震著翅膀的蒼蠅終於現身了。

剛粉刷不久的白牆上，貼著身材算壯的青金色的蒼蠅。

蒼蠅像標本一樣，動也不動地看著尚恩。

他們之間，好像對手投手和打擊手一樣，人類的犀利雙眼（透過鏡子）瞪著搞不清楚怎麼對焦的蟲複眼，過了很漫長的一段時間。

這期間，尚恩想過用蓮蓬頭的高溫水柱、捕蚊的網拍子，甚至浴室拖鞋，不過，最後還是全部都放棄了。

或許因為沒有把握可以一次就把對手擊斃，還有藏在靈魂裡的一點點類似「惻隱」意味的同理心。

所以，他終於什麼動作都沒有的，就直接離開浴室。門甚至開著，希望對手能找到出路，直接飛離這個拘禁的空間。

另外，今天食堂的工事會了結。完全收工後，業主約了晚上一個很怪的時間，說要發禮金和禮物，給前置作業的工程人員。

這個本來應該讓自己放鬆的事情，反倒因為延後太晚而讓他想起很多不尋常的念頭。

最糟糕的就是有可能「驗收沒辦法今天通過」，呃，就是這種疑慮。

這個不安，像陰天緩慢渲染的黑雲，慢慢籠罩、接著就蓋住了整個天空，造成的無力感氣壓，別說停在浴室高牆上的蒼蠅了，他連自己最在意的午餐都沒想到過要吃。

不過，要說是缺乏工作自信心，才引起的緊張感，這倒不至於，他從大學時代就一路做到現在的這個音響管線系統作業，要說一次也沒有出過差錯，還真的是。

不過，如果不是這個。

那可能就是更嚴重的某個事。

只是因為這件某個事，沒辦法確知，才會被困在黑雲底下，沉重到連味覺系統都沒了。

不管是不是自己的猜疑、或真的是交叉推理後的事實預兆，他決定不要被黑暗籠罩困住。即使驗收時間快午夜的十一點十一分，離現在幾乎是半天這麼久的距離，尚恩還是覺得早一點出門，不論感覺有多麼差勁。

他走出公寓，闔上不鏽鋼鐵門的時候，首先浮起來的，是電車站閘口「那一段」那間亮著燈的五樓公寓。

雖然時間距離天暗，還要一個多小時。

他還是（提早）在車站出口附近找了家可以喝點東西的小店坐下來。

這一帶，他完全陌生。

因為一離開食堂工地現場，他就快步地直接抵達車站、跳上（計算到分秒不差的）電車，直接回家。即使有人約晚餐，多半也盡可能找靠家裡最近的餐廳碰面，更何況，這幾年來不知道為什麼，一年總會約幾次的那幾個大學社團同學，似乎把他從聯絡簿名單刪除一樣的，再也不需要為了找住處附近的聚會地點而著急了。

尚恩看到一家白色貨櫃改裝的咖啡 館，門口掛著一塊橫的小木框鏡子，鏡子上用白油漆像寫書法一樣，工整地寫著「BICA」四個字母 。

看著招牌的時候，他從鏡子裡看到自己眼窩泛著青黑的色澤，靠鼻梁的地方最嚴重，不知道為什麼？睡這麼飽足，還這麼憔悴，他只想了一下，用憔悴來形容應該差不多。接著就不再往這邊深思考，畢竟他惦記的是等等（可能）會開燈的那間五樓公寓。（中）