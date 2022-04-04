到處擠滿了遊客。哲希跟著朋友，走進教堂地下室的最裡面，去看標示著基督誕生的那顆星。

從教堂出來後，奧默大聲說：「現在可以去檢查站了。」

「走吧，我很想了解你每天必須面對哪些事。」亞當向前走去。

「除非你平日早上五點去那裡，否則你不會明白。」奧默的聲音有些苦澀。「從這裡到花園墓不到十五公里，可是通常我要花三個小時才能到。」他揮了揮手，「你會見到一堵二十六英尺高的水泥牆。我們先擠進『籠子』，一條兩面都攔住的長長通道。之後，進入『拔雞機』和『卡嗒出聲旋轉門』，然後經過『水族館』，坐在防彈玻璃後面的以色列士兵，會核對身分證和每個人的臉。還要經過金屬探測器，得扯掉腰帶，將拇指按在指紋識別器上。」

亞當點點頭，「聽起來像是機場 的安檢。」

奧默發出一陣空洞的笑聲，「除了我們每天得和成千上萬的人，一起進出兩次。此外，出於『安全原因』，檢查站可以隨時關閉。我們不僅失去一天的工資，由於經常缺勤，有時甚至失去工作。」

當奧默的車開到三百號檢查站的門口時，哲希看到了水泥牆和封鎖的通道，卻沒人排隊。他們向奧默揮手告別，不到十分鐘就過了關。

一輛公共汽車 正在外面等著。和來的時候一樣，他們是唯一的乘客。亞當瞄了一眼手機 ，「現在還早呢。既然有護照，也許應該在哭牆下車，接著去圓頂清真寺走走。」

哲希點點頭。他拿出一張紙，記下了代禱事項，「請賜我智慧如何能接近莉莉。」

「看來你事先已經準備好了。」亞當瞥了他一眼。（一○）