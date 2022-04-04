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桑椹行（一三）

孟悟

賈沙沙說：「團隊早為我制訂了全年計畫，我不能因為奧運，影響我的正常賽程。」

薛微冷笑道：「莫非為國爭光的奧運會還算不上正常賽程？」

「想為國爭光的人多著呢！」也只有賈沙沙二人才敢以巨星的範兒，跟國家隊總教練對話：「又不缺我一個，何苦要跟一群小孩搶奧運名額？」

薛微心想：就算你們上了奧運，也不一定鎖得住金牌，還真把自己當成了金牌保險箱。不過賈沙沙二人是為自己的奮鬥的人，她們極有個性的言談，常受到記者們的熱烈追捧。在賈沙沙看來，「為國爭光」不過是一句空蕩蕩的口號，學舌的鸚鵡也喊得出來。自我奮鬥成功了，才能給祖國榮光。

但是薛微不同意。她對記者義正嚴詞地表明自己的觀點：「我從小就在為國爭光的氛圍中長大的，人生的理想都是與國家的榮譽緊密相連。沒有祖國，就沒有我，給我一座金山，我也不會背叛我的國。」

記者壞壞地笑起來，一面高度讚美薛微的愛國情操，一面故意找話套她：「如果當年陶美美不逃，你肯定也上了職業巡迴賽，是不是特恨她啊？」

薛微老實說：「我不恨她，我理解她。但她不該鬼鬼祟祟地逃，而是光明正大地走出去。她晚上不做噩夢嗎？不受良心譴責嗎？」

記者們面面相覷，總教練千年不變，依然重複老骨董的言談，他們私底下喊她「馬列主義教練」。馬列主義教練似乎也有她的道理。當年逃跑的陶美美，離開了國家舒服的體制，職業生涯走得風霜雨雪，出門在外，什麼都得靠自己，無論是找教練還是找醫生。（一三）

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