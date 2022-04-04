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塵埃（四）

陳雪

雖說是不錯的地方，但我從未帶女孩子來。我想，在外人眼中，這裡仍像是流浪漢的聚集地吧！網路認識的女孩只要聽見我的工作是「清潔工」，沒有不打退堂鼓。安娜算是例外了，她說自己的工作也是一種清潔，「負責清理客戶的不滿」。我覺得這女孩真特別，但也還沒特別到可以帶回工寮裡的程度。

我手上還有點錢，其實可以去租個像樣的地方，過點可以跟女孩子約會的生活，但住在這裡，使我有種無須直接面對自己生命的輕鬆，我可以專心扮演「小組長」的角色，專注地處理那些客戶的疑難雜症。

客廳裡總是第四台call in節目的聲音，慧慧跟小王似乎有些曖昧，跟老劉也有那麼點情愫。小王與老劉常鬥嘴，但他們都愛政治新聞，都喜歡喝維士比加咖啡，算得上是拜把兄弟。

休假時我會帶東東去公園騎單車，有時，我跟慧慧與東東就像一家人那樣，去超市採購，慧慧會抓著我的手說：「不然我們在一起。」

「我們已經在一起了啊！」我笑笑鬆開她的緊握，她就臉色暗暗說：「我知道你跟我們不同世界啦！」語調裡不無抱怨。但隨後她總會若無其事地過來拍我的背，說：「大學生，開開玩笑，麥計較啦！其實我也是比較喜歡男人。」

沒案子的日子，我們四人一起喝酒、打牌、看電視。去年過年連假，我們還一起去過阿里山呢！

有時我在房裡抽菸、上網，屋外的嘈雜使我安心。這些與我毫無血緣的人，他們絲毫無法理解我內心任何思緒，不理解我的背景，卻依然信任我，願意與我一起生活。我想這裡可以稱為一種家的結構。（四）

阿里山 咖啡

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