可樂王／圖

尚恩早上刮鬍子的時候，隱約聽到（不算太小的）浴室裡，有什麼小蟲被困住、悶繞著飛的聲音。

不過，他得趕快出門，即使覺得有厭惡感，但只能先設法忘記，畢竟已經瀕臨遲到邊緣的死線了。

跳上輕軌電車，翻閱手機裡準備給客人的音響管線配置圖時，不知道怎麼搞的，浴室飛翔小蟲的事一直同步幽浮著。

這真的有點煩，在食堂施工現場，蟲翅膀鳴響聲，竟然像耳鳴一樣纏著不放，弄得跟現場負責人丈量尺寸，不斷小出錯。好幾次都被對方提醒，才驚嚇到漏掉的都是重點部位。

都已經跨過本世紀最炎熱的夏季尾聲，今年這個第一樁工作才進來，各種不幸的原因加總在一起，導致完全沒辦法搞清楚形成的主要因素，其實也沒必要確切知道理由了。

他這麼想了一下子，在被耳鳴干擾回神以後。

不過，（其實）尚恩從來不想這種事。

這種個性，往好處想，就一般人形容的「樂天派」成員，本性基因不可能有頑強抵抗這種煩惱。很多人，尤其是工作上往來的，特別喜歡他這個部分。

只不過，更清楚地深入下去，他自己根本知道，懶得面對麻煩，才是構成自己這種性格的唯一結構體。

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現場終於在各種麻煩纏鬥導致的延遲三個多鐘頭後，丈量作業複查兩次順利完工了。

時間是很尷尬的午後快五點，業主帶著附近手沖咖啡 名牌的淡青色紙杯，給他和現場負責人各一杯。

業主開著很誇張的鵝黃色保時捷休旅 車，穿著不知道怎麼說才好的白緞面緊身短洋裝。有點過短的裙角兩側，車縫了誰都認得的正反交疊的大C字母 ，在有點尷尬的大腿位置，形成一個開衩。

她很繁複地解釋了這家咖啡豆烘焙的過程，好像講什麼無人轟炸機似的，居然能從鍋爐系統開始講起。

他只好嘗試認真地吞嚥每一口微溫的褐色液體，想從實際感官體驗裡，得到一點類似業主講的那種深沉感的領悟。只不過，在那一直飄忽的語調空氣團裡，那些讓他睏到可能已經打了好幾次瞌睡的說明聲線，耳朵的糾纏聲，好像又再來了。

嗡嗡叫著，從遠到近到（甚至）可以聽見蟲翅膀扇動的不舒服，討厭的又再恢復啟動。

偉大演說終於結束了，真是好不容易。

接著她很抱歉地說，時間太緊迫，不好意思，本來該請大家去吃飯之類的話收場。

連再見都沒時間說，就發動了休旅車。一瞬間而已，那坨鵝黃色就不在他們兩個的視力範圍裡了。

現場負責人凝視著消失的鵝黃色團後，自言自語了：「呃，這種車，真的一點噪音都沒有啊。」

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聽到現場鐵捲門拉下的聲音後，尚恩像設定過發條（捲好）的鐵皮玩具小機器人，什麼也沒說，就往電車站方向，順著耳朵那麻煩的節奏一直走下去。

尤其是現在被不明的疲憊感突然塞進來，尚恩真的好像被什麼（隱形）絲線遙控的機械機具。如果現在有人仔細用俯瞰的角度看他，一定會發現，他和輕軌電車起點站的對角關係，竟然可以精確到這麼完美。

有一條隱藏線，吊起來的，然後他順著走，筆直到幾乎沒有偏斜。

說起來也是奇怪，白天熱得要命的溫度，現在太陽逐漸往下墜的晚餐時間，往車站緩升的坡道上走的瞬間，居然開始有冷冽的風往身上吹。

尚恩不自覺地把手往卡其褲的口袋塞。

他一邊緊緊地把手塞進褲子口袋，一邊想著「喜歡火車」這件事。

（似乎也不僅限於火車。）

所有慢慢爬行在地上的電聯車、慢速火車，甚至是不動、只是冒著蒸氣的鐵殼車體，都在這個癖好的範圍內。

原因可能也是從尚恩那種「懶」的個性延展出來的。他快到車站的時候，突然想到這個「為什麼喜歡搭火車類的交通工具」的解答。

即使，從來沒有人問他這個事情。

到車站前，如果抄近路的話，會有一條很暗的捷徑，一整段住戶大多是全部遷離，卻沒有拆除的老式平房區塊，（一致）都是有個小庭院的二樓房子，間隔也有幾棟五樓沒電梯的瘦長公寓。

應該是因為住戶全部消失了，當然，電力公司會把這裡的供電系統全部切斷。

所以，路燈當然不會亮，但，這段窄路白天也不怎麼亮，應該是被枝葉雜生的行道樹擋住了。

尚恩走進來的時候，抬頭看著夜間全部營養過剩的厚片黑板樹。

一層一層、密到真的把傍晚的暈黃色天空（幾乎）完全遮蔽了。

沒多久，差不多快黑的時候，有一棟公寓的門口似乎有燈亮了。

這倒是很奇特的現象，這陣子通勤，每天都會經過「這一段」。出現通電的「燈亮」現象，倒是第一次遇到。

在要出口到車站閘口前的橫向小弄最末端的那棟五樓公寓，他目測判定。

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幾天前一個快傍晚的白天，因為工事提早結束，他利用多出來的時間，花了點時間，還算仔細地逛了「這一段」。有小庭院的二樓平房，像一起用模具注出形狀的每一戶，都是洗石子的磚造房子。在樣子均勻到有點無聊的時候，尚恩發現了奇特的兩處不怎麼正常的現象。（上）