正說著，大巴停住，兩名警察 上了車。「請出示護照。」

警察檢查了文件。「星期天一大早，你們去西岸做什麼？」

亞當笑了笑，「我們打算去參觀教堂，早點去可以避開人群。」

警察把小冊子還給他們，下車去了。

幾分鐘後，公車在伯利恆的總站停了下來。他們一下車，奧默高大的身軀映入眼簾，他露出燦爛的笑容說道：「歡迎來到我們的地方。」

哲希跟著亞當一起爬進一輛舊車，奧默從駕駛座上回頭望著他。「時間恰好，禮拜十點開始。」

十點整，奧默的妻子瑪雅用阿拉伯語歡迎大家，接著開始帶聖詩。唱完後是牧師講道，奧默為他們翻譯。

跟著瑪雅上前和會眾分享代禱事項。哲希得知，奧默的哥哥去了外地，和妻子相聚，因為身為外國人的妻子最近申請以色列簽證 被拒絕了。

為什麼相愛的人會因為無法掌控的政治局勢而分開？哲希的心頭閃過悲傷和悔恨。如果我不離開美國，或莉莉拿到去香港 的簽證，會不會有不一樣的結局呢？

亞當低沉的聲音打斷了他的思緒：「奧默，請帶我們去檢查站吧。」

奧默猛地站了起來，「我應該先帶你們去聖誕教堂。哲希沒來過伯利恆吧？你一定要去教堂瞧瞧。」

「有時間嗎？我不想造成不必要的麻煩。」哲希也站了起來。

亞當拍了拍他的肩膀，「奧默說得對。來到伯利恆而不去參觀教堂？不可思議的事。這是聖地至今仍在使用的最古老的教堂。」

哲希記得他從網上找到的信息，這座教堂是君士坦丁大帝建造的，在六世紀曾被摧毀，後來重建，五百年後又經十字軍改造過。（九）