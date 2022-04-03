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上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

桑椹行（一二）

孟悟

儘管網球項目很早就進入了奧運賽場，只可惜積分少，獎金更少。就說上屆的奧運網球比賽吧，奧運冠軍只有三五三分，同大滿貫的法網冠軍比一比，人家的積分是兩千分。難怪職業高手們對奧運賽場不屑一顧，奧運會的網球賽場上，很少能看見群星燦爛的輝煌。

溫望曾對薛微說過：「那些網壇高手不去奧運會正好，可以成全我的金牌夢。」

快掛電話的時候，薛微問溫望：「你給你媽媽掛電話了嗎？她說她很掛念你。」

薛微的最後一句話，帶著水一樣的溫柔，卻有震心動魂的力量，讓溫望呆住了，半晌都說不出話來。自從童年那不堪的一幕，刀削斧劈落在了她心裡，她便有意無意地疏遠母親，而母親只當她是青春期的叛逆，依然無怨無悔地愛著她。

父親因意外事故離世，讓溫望的心更充滿了恨怨。恨母親，更恨那個帶她進入網球世界的啟蒙教練黃叔叔。她只能奮力朝前追逐她的夢，才能遠離那片慘黑的記憶。

可是在這個寧靜如水的夜裡，她忽然想起了家、家裡的親人。她走遍了萬水千山，也走不出家人的日夜牽掛。就在她準備給母親掛電話的時候，心頭不由得一痛，說不出痛點在何處，一陣心神恍然，她還是關掉了手機。她對自己說：等我入選了奧運大名單，再對他們說。

入選奧運，對溫望並不是一件難事，因為中國只有六名女網運動員，進得了WTA的前一百位。賈沙沙和莊威威明確表示對奧運不感興趣，她們一心一意備戰四大滿貫。

莊威威說：「很明顯，奧運的網球賽程跟美國網球公開賽有衝突。」（一二）

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