黎明的笑容讓提姆覺得現在是清晨，雖然外面天色已經漸暗。

提姆找到自己的車，重新回到公路上。路況還是不佳，不過他不久就開出市區，周圍平坦得一棟樓都沒有。

提姆想起黎明。跟她在一起，提姆感到很自在。雖然他們初次見面，提姆卻覺得她是第一個願意聽他說心裡話的人。

「做生意嘛！」提姆說服自己。但是他覺得，黎明的態度不是敷衍客人。他自己經常口是心非地對客戶甜言蜜語，因此也經常懷疑別人。但是他感受到黎明的真心。

黎明看起來很小、很脆弱，但是提姆居然覺得，在她身邊能夠得到保護。

同時，提姆有點嫉妒黎明。她有一個美好的家庭，實現著自己的夢想，最主要的是，她快樂而滿足。

提姆經過他經過無數次的大片玉米田。

落日正緩緩靠近地平線，在田野上撒滿金色的光芒，彷彿一種祝福。

提姆今天第一次注意到玉米田上的落日。

提姆的生活中曾經有過無數個如此美麗的落日，但這些美麗的落日都淹沒在他對童年的悲傷記憶裡。

「是我自己幹的吧？我老想著自己有多悲慘，完全忽略了那些美麗的瞬間。是我埋葬了落日，但它顯然沒有消失。」提姆有點懊悔。

「最美的日落。」提姆第一次感到滿足。他心想，也許這就是黎明所說的滿足感。他想，也想他以前也體會過，但忘了，現在又記起來了。

提姆發現，到處都有提示，幫助他憶起美好的瞬間，推翻悲慘版本的往事。

讓提姆注意到的「落日小館」招牌、「落日小館」的黎明，都為大家守護著心靈的寶藏，揭示給迷途的人間旅客。（全文完）