我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

守護者（全文完）

孫愷愉

黎明的笑容讓提姆覺得現在是清晨，雖然外面天色已經漸暗。

提姆找到自己的車，重新回到公路上。路況還是不佳，不過他不久就開出市區，周圍平坦得一棟樓都沒有。

提姆想起黎明。跟她在一起，提姆感到很自在。雖然他們初次見面，提姆卻覺得她是第一個願意聽他說心裡話的人。

「做生意嘛！」提姆說服自己。但是他覺得，黎明的態度不是敷衍客人。他自己經常口是心非地對客戶甜言蜜語，因此也經常懷疑別人。但是他感受到黎明的真心。

黎明看起來很小、很脆弱，但是提姆居然覺得，在她身邊能夠得到保護。

同時，提姆有點嫉妒黎明。她有一個美好的家庭，實現著自己的夢想，最主要的是，她快樂而滿足。

提姆經過他經過無數次的大片玉米田。

落日正緩緩靠近地平線，在田野上撒滿金色的光芒，彷彿一種祝福。

提姆今天第一次注意到玉米田上的落日。

提姆的生活中曾經有過無數個如此美麗的落日，但這些美麗的落日都淹沒在他對童年的悲傷記憶裡。

「是我自己幹的吧？我老想著自己有多悲慘，完全忽略了那些美麗的瞬間。是我埋葬了落日，但它顯然沒有消失。」提姆有點懊悔。

「最美的日落。」提姆第一次感到滿足。他心想，也許這就是黎明所說的滿足感。他想，也想他以前也體會過，但忘了，現在又記起來了。

提姆發現，到處都有提示，幫助他憶起美好的瞬間，推翻悲慘版本的往事。

讓提姆注意到的「落日小館」招牌、「落日小館」的黎明，都為大家守護著心靈的寶藏，揭示給迷途的人間旅客。（全文完）

上一則

國際名廚江振誠 9大關鍵字重新定義未來料理

下一則

《老物件情懷》郵票杯的聯想

延伸閱讀

男神收割機 最美郭襄曝近況

男神收割機 最美郭襄曝近況
「蝙蝠俠」女主角原來是她！摔馬被換角 竟然過氣…

「蝙蝠俠」女主角原來是她！摔馬被換角 竟然過氣…
連鎖超市、醫學中心、平價公寓…南加內陸建案遍地開花

連鎖超市、醫學中心、平價公寓…南加內陸建案遍地開花
烏克蘭基輔市區已傳出戰鬥聲響 澤倫斯基仍拒絕離開

烏克蘭基輔市區已傳出戰鬥聲響 澤倫斯基仍拒絕離開

熱門新聞

地稅風波

2022-03-28 02:00
「林黛玉發瘋文學」近來在微博走紅，圖為崑曲《紅樓夢》中賈寶玉（右）和林黛玉對視表情意。（新華社）

「林黛玉發瘋文學」火了 中國網友嬌嗔：怕是要哭斷腸去吧

2022-03-31 20:40

誤診

2022-03-27 02:01
《傲慢與偏見》出版200周年，英國皇家郵政發行一套六張郵票，描繪六長篇小說中的場景。（路透社）

我不能不告訴你我愛你（上）

2022-03-26 02:02

比竇娥還冤

2022-04-01 02:00
清華AI樂團貝多芬逝世195週年致敬音樂會27日登場，進行貝多芬《第十號交響曲》亞洲首演。（圖：清華大學AI樂團提供）

貝多芬死後才完成的第10號交響曲「清大AI樂團」揭密

2022-03-27 02:25

超人氣

更多 >
窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」

窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」
俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生
俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅

俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅
紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁
專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化