薛慧瑩／圖

我在客廳地板，協助安娜把五個鞋盒的內容物分類、收納，仔細對她說明為何如此分類、所謂分類的意思是什麼，並將其中過期的藥品丟棄。幫她找出房間裡可以方便收藏與取用的空間，將兩個書架的書合併，清空了一個層架，將鞋盒整齊堆放其中。

安娜的單人床靠牆，床單是白底藍色細花，床上堆滿了衣服。這是我第一次走進她的臥房，還來不及有浪漫感覺，我已經開始構思，如何將她這四坪大的房間徹底改造。我告訴她，往後一旦遇上無法分類的狀態，先把雜物放置在一旁的小籐籃裡（在上頭貼了「暫存區」的紙條），等我下次來時，再幫忙分類。

安娜帶我回到客廳。這種分租公寓最大的問題，就是把公共空間當儲藏室，沒人願意承擔維護的責任，這個沙發恐怕也是安娜今天刻意整理過才能安坐。從玄關、廚房、飯廳到客廳，每一處都散落風格不一的家具，內外都堆積不可勝數的雜物。

或許是因為我很快幫她處理了問題，使她領略了分類的奧祕，她眼神頓時充滿愛慕，突然對我表示親暱。我們在沙發上接吻了，屋裡的凌亂一直讓我分心。安娜身上有股幽淡百合花香，雖然不善家務，舉止動作也有些孩子氣的笨拙，但從見面至今，我對她的喜愛有增無減，我只是還不知如何下一步行動。

夜深了，我起身告辭，要她早點休息。

離開時感覺她似乎欲言又止，「下周再來我家吃飯，我來做中菜。」她說。她做的菜並不好吃，但我心中湧起一陣難以言喻的情感，這種感覺使我混亂，便快步離去。

站在大街上，凝望安娜住處的窗台，垂放的窗簾映出晃動影像，那比一般女孩大一號的身影，仍凹凸玲瓏，綽約有致。她的陰影多美麗，不必直視她，使我能更仔細端詳，但那夢一般的身影真是她嗎？我想像她褪去衣衫，贅肉晃動，更添性感。從南部鄉間北上工作，一直在私人企業裡擔任客服小姐，多年過去，卻僅落得一個雅房容身，安娜房內的凌亂使我心痛。那些她不知如何分類整理的舊物，是她八年離鄉辛苦所有的積累，那些物品記錄了她坎坷的情路、艱難的求職。我非常渴望返回她的屋內，將她的手置放我的胸口，「修好它。」我想說，「不用分類，就將它握在你手中，握緊它，別鬆手。」

我搖頭，再搖頭。倘若這時我有抽菸的習慣多好，我可以假裝只是在路燈下抽菸，而不是窺探我不敢追求的女人的窗口。

3

就現今社會的定義，我大概就是所謂的女同志裡的「T」，年輕時被當作不男不女，童年時總被喊做半陰陽，但我都無所謂，因為生命裡有更棘手的問題。我確實愛過女人，將來也還會，但我不知道，自己一生是否真正能擁有一個也同樣愛我的女人，如今夢想這樣的事對我來說似乎太奢侈了。因為工作緣故把頭髮剪短，天生自然捲使得頭髮又亂又蓬。但我不願讓客戶覺得我是男人，所以頭髮長度總在耳朵附近，兩個月不剪，就會變得雜亂。三十四歲的我，一般人眼中，我看來已經與一般歐巴桑無異了，但強壯有力的歐巴桑的形象更適宜我的工作特質。

我當然不施脂粉，也不講究穿著，中等身材，但每天慢跑運動，睡前還要來兩百個伏地挺身。吃這行飯，體力也是本錢。有時走進女廁會引發注目，但還不到被趕出來的地步。

幹我們這行是賣勞力，少有家境富裕的。小王是都市原住民 ，長期當建築工，後來才轉行到清潔公司。老劉骨董店生意失敗後妻離子散，先後開貨車、開計程車、送快遞，也當過搬家工人。慧慧原本是個賢妻良母，離婚後還得償還前夫留下的卡費，先是做信用卡 ，後來又賣保險 ，人脈都用盡後，發揮家務專長做起清潔婦。

我們這群人，原本是天南地北不可能相聚，卻因為工作的緣故碰上，說是投緣嗎，我更相信是一種類似於供需的互補。我們單獨一人成不了事，合在一起就有妙用。我們每天辛苦幹活，身上汗水濕透衣裳，回家後鰥寡孤獨，在這偌大城市，要找處地方安身卻也不易。後來我索性租了一棟老屋，因為產權問題不賣也不改建，就讓我們幫忙看守。稍事改裝，就當辦公室兼員工宿舍。院子裡常堆滿尚未處理掉的回收物，但屋內還算整潔，後來慧慧把上小學的兒子東東也接來了。

屋子簡陋，家具都是客戶不要的，但頭頂有塊瓦、床上有彈簧，真是不賴。幾個人湊在一起，做什麼都熱鬧。有時開伙弄個火鍋吃，院子裡照節日拜拜、烤肉，後來老劉還養了條狗。（三）