花園墓之戀（八）
「哦，莉莉。」黛西把她拉進懷裡，「他是個懦夫。不敢親自告訴你訂婚的消息，卻請他父親寫信。沒有他，你的生命會過得更好。」
伊斯蘭教祈禱的歌聲將她的思緒帶回到現在。瞧見前面來了一大團遊客，她開步向大馬士革門走去。
黛西對哲希的解讀是正確的。他背叛了我。
●
花園墓內。
哲希的手機響了，顯出他媽媽的名字。「嗨，媽。」
「兒子，」媽媽帶著北京口音的普通話在他耳邊響起，「你準備好要去崇拜了嗎？」
哲希瞄一眼牆上的鐘。「還有幾分鐘，怎麼了？」
「我打電話只是想告訴你，我們非常愛你。」
還沒來得及想清楚，話就從他嘴裡蹦了出來：「媽，我在這裡遇到了莉莉。」
「莉莉？哪個莉莉？」
熱氣上了他的臉，「楊莉莉。」
他媽媽在另一頭安靜了片刻。「她去耶路撒冷旅遊嗎？」
哲希在附近一把椅子坐下，「不是，她也是花園墓的志工。」
媽媽又陷入了沉默。
他聽到了紙張沙沙作響的聲音，「你還好嗎？」
「我沒事。她結婚了嗎？」
見到亞當走出浴室，哲希站了起來。「我不知道。」
「她戴著婚戒嗎？」
「沒有。」他踱向門口。「我們要出發了，我稍後再打給你。」
收起手機，他和室友一起步向Ha Nevi'im車站。
亞當瞥了他一眼。「禮拜結束後，可以請奧默帶我們去檢查站，親身體會他每次來花園墓時必須經歷的事情。」
一踏入二三一路公車，他們竟然是僅有的乘客。哲希坐進第二排的座位。「你以前去過伯利恆嗎？」
「去過。」亞當也坐了下來。「你知道巴勒斯坦人必須有許可證，才能從西岸進入以色列嗎？」（八）
上一則
泰國暨曼谷書展 台灣童書繪本展現多元文化
下一則
FB留言