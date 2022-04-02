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花園墓之戀（八）

路得

「哦，莉莉。」黛西把她拉進懷裡，「他是個懦夫。不敢親自告訴你訂婚的消息，卻請他父親寫信。沒有他，你的生命會過得更好。」

伊斯蘭教祈禱的歌聲將她的思緒帶回到現在。瞧見前面來了一大團遊客，她開步向大馬士革門走去。

黛西對哲希的解讀是正確的。他背叛了我。

花園墓內。

哲希的手機響了，顯出他媽媽的名字。「嗨，媽。」

「兒子，」媽媽帶著北京口音的普通話在他耳邊響起，「你準備好要去崇拜了嗎？」

哲希瞄一眼牆上的鐘。「還有幾分鐘，怎麼了？」

「我打電話只是想告訴你，我們非常愛你。」

還沒來得及想清楚，話就從他嘴裡蹦了出來：「媽，我在這裡遇到了莉莉。」

「莉莉？哪個莉莉？」

熱氣上了他的臉，「楊莉莉。」

他媽媽在另一頭安靜了片刻。「她去耶路撒冷旅遊嗎？」

哲希在附近一把椅子坐下，「不是，她也是花園墓的志工。」

媽媽又陷入了沉默。

他聽到了紙張沙沙作響的聲音，「你還好嗎？」

「我沒事。她結婚了嗎？」

見到亞當走出浴室，哲希站了起來。「我不知道。」

「她戴著婚戒嗎？」

「沒有。」他踱向門口。「我們要出發了，我稍後再打給你。」

收起手機，他和室友一起步向Ha Nevi'im車站。

亞當瞥了他一眼。「禮拜結束後，可以請奧默帶我們去檢查站，親身體會他每次來花園墓時必須經歷的事情。」

一踏入二三一路公車，他們竟然是僅有的乘客。哲希坐進第二排的座位。「你以前去過伯利恆嗎？」

「去過。」亞當也坐了下來。「你知道巴勒斯坦人必須有許可證，才能從西岸進入以色列嗎？」（八）

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