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達美航空駕駛艙擋風玻璃高空中破裂 平安轉降丹佛

房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易

桑椹行（一一）

孟悟

「你一人在外，一定要照顧好自己。」那天薛微在手機裡詢問：「昨天在柏林比賽完了，都吃了什麼？」

「方便麵，還是國內的方便麵味道好。」

「胡來！方便麵有什麼營養？記住，你的身體就是國家的財富，以後必須多吃魚蝦、牛奶、雞蛋、瘦肉，蔬菜、水果也不能少。買吃的很難嗎？你要把它當成任務完成……」薛微突然停了嘮叨，嘆了一聲氣，溫望一個小女孩容易嗎？孤苦一人奔波在賽場已經夠折騰了，她又不像賈沙沙那樣的大腕，雇得起一個團隊在後面全方位伺候，管吃、管住、管聯繫機票。一天訓練完了，還有專人給她理療按摩，完全是貴婦人般的眾星捧月。溫望呢，沒有名氣，還得在積分的大山上登攀著。一個人扛著沉重的行李、一個人尋找場地訓練，訓練時間需要預約，一大早就得去球場外面排長隊，凌晨四點的天空掛著幾顆閃亮的星星，太陽還在沉睡。當她練得筋疲力盡時，就在椅子上躺一會兒，稍微緩過氣來時，又即刻上場訓練，中途連個遞水的人都沒有。

薛微只能給溫望打氣：「堅持，熬過這半年就好多了。」

溫望點頭說：「我一點也不覺得苦，薛指導，你放心，我現在世界排名九十六，我對奧運充滿了信心。昨天有人告訴我，奧運的方案出爐了，單打比賽WTA世界排名前一百位，就可以自動拿到奧運會的入場券。」

薛微沒有隨聲讚揚她，但心裡還是很欣慰，因為溫望已經完成了「多參戰——掙積分——進奧運」的硬指標，指標來自國家體委。只是這孩子滿腦子的奧運，怎麼就沒為自己想想大滿貫？

薛微也不能多說什麼，每個人有每個人的追求，每個人的夢想都不一樣。（一一）

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