他從小就很想趕快離家，到外面打拚，拚什麼都行，只要不在家就好。雖然外面的世界鬧烘烘，比起家裡，似乎還安靜點。

黎明端來炸雞和華夫餅。

提姆說：「我看出來了，你是老闆。」

黎明只是微笑。

「很好吃欸！」提姆讚美他剛放入嘴裡的食物。

「我奶奶的食譜 。」

「你願意一直守著這個小館子嗎？你不會想追求更多？」

「更多什麼？」

「擴張業務？開一個高級一點的餐館？學點別的東西？旅遊？」

黎明搖搖頭說：「我很快樂。除了快樂，還有什麼？」

提姆想想笑說：「快樂的相反？」

「我幹麼要快樂的相反？」

「刺激？」

「算了吧！大家追求你說的那些東西，不也是為了快樂嗎？」

「不知道，有時候是為了痛苦。哈哈！」提姆搖搖頭，「別理我，我胡說八道。」

「你賣東西的時候，肯定能說善道的啦！」

「你就是你所愛的一切。」黎明說。

「不知道哦！」提姆嘆一口氣。「你對自己的生活感到滿意嗎？」

「滿意，滿足。滿足不是得到你想要的東西，而是意識到你想要的東西，永遠不會比你已經擁有的更多、更好。」

提姆不相信黎明的觀點，但他自己的想法也不堅定。他對生活有很多疑問，但他無法懷疑黎明的幸福。

他想知道黎明的確定性從何而來。他渴望確定性，同時又害怕確定性。他覺得彷彿一有了確定性，他就會喪失某些東西，但他說不出喪失的是什麼，又有何價值。

提姆吃完結帳，有點捨不得地跟黎明道別。

「美好的一餐。」

「歡迎隨時再來。」

「我相信你會在這裡，待很長時間。」

「我在店就在，店在我就在。祝你旅途安全、事業成功。」（五）