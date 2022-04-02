薛慧瑩／圖

海有海的光、安娜有安娜的光，她攤開一地雜物向我，猶如將內心之海敞開給我。她需要我使我快樂，也擾亂了我，我能整頓自己的人生，如整頓他人的房屋那樣嗎？

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整理、分類、打掃、丟棄，是我的天賦，也是我的工作。我是幫人做清潔打掃的鐘點工，大學讀的是哲學，畢業後做過一陣子報社記者，寫過廣告文案，也接過自傳的代筆。無論做什麼，都覺得自己與那工作之間沒有直接關聯，彷彿只動用到自己身體的一小部分，使其他部位逐漸萎縮了。雖然努力應付總可以蒙混過關，做得也符合業主要求，但心中卻逐漸空洞萎縮，後來還得了抑鬱症，呈現吃喝飲食失調的狀態。

待業養病那年，朋友總拉著我做這做那，怕我在屋裡越悶越壞。一對新婚的朋友請我幫忙整頓老家，改做新房，整修過程裡我參與不少，他們夫妻倆都讚賞我有「化腐朽為神奇」的天分。那次經驗我亦發現，自己或許可以「收納清潔」謀生，就去清潔公司應徵。做了兩年，還升到小組長，專門帶新人。在那兒學習了許多清潔的專業技巧，也認識許多同行。

日子一久，我又覺得不安，覺得這其中應該有什麼是我更想做的。於是離開公司，自己夥著幾個朋友，開了間小型的「居家清潔」工作室，可以挑工作，疑難雜症反而深得我心，成為公司招牌，至今營運三年。我們目前的價碼以同業來說，價格算中高的，開車運送大型廢棄物價格另計。有人稱呼我們這類工作為「清潔工人」、「家事整理員」或「收納達人」，而我總是在網路上以聳動的標題寫著「住家搶救」。這是寫文案的經驗得來，但也並無誇大。

我在網路上架設工作室的部落格，po放幫客戶做收納與分類的before and after成果照片，甚至還寫下感人的工作日誌、客戶回饋心得。網路口耳相傳，不但有定期的客戶，還有房屋仲介公司與我們長期合作，可說案子接不完。最主要的是不怕髒，越髒越亂、別人越排斥的案子，我都將之視為挑戰。我們這四人小組各有專長，小王力氣大、老劉經驗豐富、慧慧擁有八爪魚般的清潔功力，而我則負責廣告宣傳、接洽工作、安排人事、協調分工，以及最難處裡的分類與收納。我們不但幫忙清潔，還協助善後，客戶不要的東西，經過分類處理，小王跑回收站、老劉熟悉古物商、慧慧接觸二手商店，分層處理，垃圾變成金。

整理、分類、收納、丟棄，將被各種物品垃圾包圍侵吞的屋子恢復原狀，是我們工作的內容，達到它未曾體驗過的潔淨整齊，是我們追求的境界，至於清潔打掃反倒是基本配備。我見過各式各樣幾乎被雜物淹沒的屋子，我總是盡量運用最便宜的組合櫃，或自製的收納盒等，或各種回收再製的家具，將那原本已成雜物墳場的屋子變身，屋主與其他人臉上的神情幾乎都是「不敢置信」。

在我看來，最重要的步驟不是收納，而是如何丟棄，每次與客戶之間最大的拉拒也在「什麼該丟」、「什麼該留」。最終，如果什麼都要留，就不必找我們來了，一般清潔工做不到的就是勸客戶把東西丟掉，「使他們的生活復原」。

我喜歡看到所有以為該用、會用、總有一天用得到，「棄之可惜」的物品從屋裡拿出，豪爽地裝進垃圾袋裡、裝進紙箱，由工人載走。當屋內不適用的雜物逐漸減少，彷彿屋子的靈魂才逐漸顯露，這過程我總有難以言喻的快感。自己能協助旁人恢復生活秩序，使我感覺平靜。

我們經手的案子無奇不有，有美少女購買狂家中奢侈品成山成堆，父母忍受不了所以找我們來處理。有小情侶女方忍受不了男生的邋遢，男生又嫌她不善家務，幾乎要鬧分手。有男人因為妻子過世一整年不曾打掃，只能不斷買新衣、新襪，或重複穿髒衣、髒襪。我接到他電話時，他聲音哽咽，近乎哭喊嚷著「救救我」。有因為家中長輩過世，不知如何處理佔滿各處的遺物，紛爭四起的親屬。有人想要裝修房子，得先把舊物清除，卻沒有頭緒清理，以致工期不斷拖延。有的家庭塞滿組合家具，雜物卻依然爆炸四散，有人家中有成套的系統收納櫃，屋裡還是一塌糊塗。有戶人家收集或收留上百尊落難神像，父親過世後，孩子不願意繼承那些神像。有人收藏各式銅雕、鐵器，因為破產 需要換到小的房子。有人專愛把舊冰箱往家裡藏，有人，甚至在屋裡堆放一百二十台廢棄腳踏車。

每個家庭都有各自毀壞的理由與過程。（二）