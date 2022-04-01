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北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

桑椹行（一○）

孟悟

想當年，自己是多麼渴望海外的訓練和比賽。如果不是陶美美那個叛徒，她恐怕也踩了大滿貫賽場的地皮。算了、算了，陳年爛芝麻的事就別糾纏了！

薛微直直地盯著溫望說：「你一個網球運動員，想不想攢積分？莫非沒想過大滿貫的系列網球賽？」

「我只想參加奧運，那是我從小的夢。」溫望實話相告。

「從下屆奧運會起，網球比賽也要有積分。你必須出國訓練比賽，攢積分，否則你靠什麼在國家隊立得住腳？」

溫望那年才十七歲，可以說是被薛微連推帶搡趕到了國外。出國的前夜，薛微和她又是一次長談：「你別看現在賈沙沙和莊威威前呼後擁，要風得風，氣派大得不得了，她們剛進國家隊時，年齡比你大，實力不如你。你欠缺的不過是賽場的經驗，我相信你的未來，你肯定會走得比她們遠。出國參加訓練，新隊員哪個不爭，你不爭不搶，我還是要幫你搶，希望你懂我的苦心。」

溫望對薛微鄭重點頭：「放心，我會珍惜。」

出了國門，溫望的世界完全變了。海外的生活緊張、勞累，有如行軍打仗。職業巡迴賽的征途上，她孤獨而忙碌的影子，閃跳在賽場、旅館、機場這三點。三點連成線，構成了她網球生涯的「三角洲」。

為了參加WTA巡迴賽預選賽，她曾經一天坐飛機二十多個小時，從美國到南美洲，又到歐洲，再到亞洲。波士頓、紐約、里約熱內盧、倫敦、東京、巴黎……這些斑斕多彩的城市，只是匆匆趕去的賽場。城市裡的名勝古蹟、五光十色，對她而言，只是圖片上的剪影。辛苦總是有回報，在她匆忙的行囊裡，已經多了幾個精美玲瓏的獎杯。（一○）

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