服務員馬上看穿提姆的想法。

「如果你想知道招牌的事情，那跟店裡的經營狀況無關。自從我接管業務以來，從未重新粉刷過。我希望保持原來的樣子。」

「再保持下去，可能有一天就看不見店名了！」

「即使看不見店名，大家還是會知道這裡是日落小館。喜歡它的顧客們還是會來。」

「這麼確定？」

「我爺爺說，他在這個地方，見過最美的日落。」

「當時這裡沒有高樓吧？」

「何止高樓，就沒有樓。」

「難以想像。」

「這是我爺爺向我奶奶求婚的地方。他們生了三個女兒，取名為彩霞、星空、明月，我媽媽最小。」

「你的名字也和日落相關嗎？」

「我叫黎明。」

「日落、午夜、清晨，正好三代。」

「正是。」

「順便自我介紹，我叫提姆。」

「提摩太的簡稱？」

「對，沒什麼特別的。提摩太是一種草，說不定我父母是在草原上認識的？他們沒提過就是了。」提姆說著，想起印象中一點都不浪漫，總是吵架的父母。

「有個聖人叫提摩太。」

「我絕對是聖人的相反。」

「總之，我喜歡把落日小館維持在我爺爺那個時代的樣子。」

老舊的擴音器傳來樂聲，提姆認出來是爵士歌曲〈讓我們墜入愛河〉。

「那是我爺爺最喜歡的歌曲。」黎明說。

「哦！」提姆本來想問：你和爺爺很親近？頓時覺得多餘。

他們一定很親近，因為黎明說這話的時候，臉上展開燦爛的笑容，語氣甜美溫柔。

「那還用說！」黎明說完想起炸雞，「你的菜應該做好了，我去拿。」

提姆有點羨慕黎明說「那還用說」時幸福的樣子。

他想，是不是家裡幸福，就會想留在家裡？（四）