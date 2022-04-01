薛慧瑩／圖

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窗簾是俗麗的花色，檯面貼皮多處翻起的黑色電視櫃上放置二十一吋電視機，兩旁散落雜誌、書本、漫畫、安全帽、雨衣、購物袋等雜亂物品。沙發有一張三人座、一張單人座，三人座還算乾淨，堆放兩個花色不同的抱枕，單人座則擠了兩隻玩偶貓。我進到這屋來已經三個多小時，職業病使我無法不注意到這房裡有多少該丟的物品，又有多少東西胡亂堆放。我可以想像其中居住的人過著什麼生活，那些房門緊閉的小房間裡可能更為雜亂，但也可能極度乾淨，因為大家把東西都堆到客廳跟走道上了。這就是一般的「分租公寓」。

安娜捧著一疊鞋盒向我走來，她神情嚴肅像個使女，仿若正在執行某種任務。鞋盒大小不一，黑褐兩色交織，更予人以祕密的氣息，「我想請你幫個忙好嗎？」她問我。

她害羞的時候，圈狀紅暈從淡薄粉底透出，使肌膚呈現透明感。雖然實際年齡已經三十二歲，說此話時，她神情卻像少女。

「儘管說，只要能力所及，我都願意。」我回答。很想伸手撫摸一下她發紅的臉，渴望看見她素顏，想必會有些許斑點散落，膚色大概不太均勻，但我仍想看見她脂粉未施的臉。我與她還不是戀人，現在就有這樣念頭使我忐忑。我想我喜歡她，希望她也喜歡我。

「我有些分類上的問題想請教你。」她說。正如這兩個月來的相處，安娜比一般女孩話少，一句話得分幾次才能詳細說明，難以想像她平日的工作是在處理客訴電話。但也可能話語能力都在上班時間用完，於是講話費力。我靜靜等她開口，「其實是想要你幫我整理我的雜物，因為搬來這裡半年了，很多東西都還在箱子裡，很難找。」說完她的臉整個唰地紅透了。

我們在交友網站上認識，MSN有一搭沒一搭，偶爾的簡訊，幾通電話，逐漸發展成每夜簡訊往來，聊了半年終於相約。安娜長相一般，圓眼睛、小鼻子、厚嘴唇，她身材豐滿，以現在的審美標準，就該是個「略胖」了。她或許對自己的外表失望，但我卻真心喜愛她的模樣，豐潤的雙頰、手肘間的小窩，笨拙的化妝、廉價的衣裳。現在的女孩都太瘦、太精明了，她的肉感與土氣富有強烈的生命力，即使在這樣簡陋的屋裡，也能發出光亮。

第一次見面隔天，我又打電話約她，此後兩個月，我們每個周末都會見面。大多是星期六的下午，一起看場電影 、吃頓晚餐，去附近的公園散步，然後我送她回家。今天她約我在她家晚餐，她做了水果沙拉、蔬菜義大利 麵、蘑菇濃湯，我則帶了紅酒與自製的起士蛋糕。安娜的室友都不在，她住處是三房兩廳的分租公寓，整個屋子相當凌亂，非常不適合約會的地方。所有東西都吃完，碗盤也洗淨，還來不及出現沉默的空檔，她立刻給了我一個任務。

「沒問題啊，我來看看。」我說，安娜將盒子擺地，蹲身伸手怯怯地逐一把盒子打開，每個盒裡都塞滿物品。我也靠近蹲下，她立刻站起來，彷彿我會罵她似的，「我就是不會分類啊，所以沒辦法整理。」她說。

「我看看。」我翻動那些盒子裡的小物品，不知名藥丸兩排、藥膏兩小罐、眼藥水三瓶、棉花棒一小罐，髮夾大小共五枝、鯊魚夾三個，花色與材質各異的髮圈四個，其他散雜有鏡子、手機 電池、充電器……還有蛙鏡跟泳帽，這是第一盒。

第二盒，伏冒錠一盒、伏冒熱飲散裝三小包，梳子兩把、指甲剪、針線盒、六捲卡式錄音帶、手機吊飾一堆，便利商店多年前流行的HELLO KITTY磁鐵數十個，轉蛋公仔五個（火影忍者與海賊王各角色），比較佔位置的是散裝的各種尺寸廠牌的衛生棉……

其他三盒內容大同小異，都是些生活用品，全部攤開後，發現有許多重複購買。我逐一將它們分類，放置在地板上，把鞋盒清空、擦淨，將物品分成藥品（內服與外用各一盒）、美容髮妝（還暫不裝箱，得等我整理到她的化妝保養品再說），與生活雜物。她說還有兩大收納箱的物品堆在儲藏室，我看著她，還沒開口說話，她已經臉色慘白、焦慮不安。

「沒關係，我們慢慢整理。」我溫柔回應，蒼白的她也令我喜愛。

她站在一旁，低頭望著我，角度因素使她看來高䠷。她盡力微笑，仍遮掩不了她的緊張。她幾乎還是陌生人，卻將衛生棉、感冒藥等私密物品，暴露在我眼前。但我最擅長的，不就是清理陌生人的屋子嗎？（一）