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花園墓之戀（六）

路得

「《傲慢與偏見》寫得最好，我也喜歡《勸導》。」他轉頭凝視著她的眼睛，「你沒拿到香港簽證後去了哪裡？」

她覺得心跳漏了一拍，「你為什麼想知道？」

一抹悲傷在他的臉上蔓延開來。「莉莉，這幾年我很努力地找你，我甚至幾次回去俄亥俄州哥倫布市。但是我們所有的朋友都拒絕告訴我關於你的任何事情，他們懇求我不要再打擾你。」

他真的找過我嗎？張姊怎麼沒有告訴我？我知道，他們試圖保護我，免受另一次的傷害。

她站了起來，「我剛想起了一件需要處理的事，回頭見。」

沒有再望他一眼，她快步跑開了。然而，當轉過拐角時，她的眼淚再也忍不住了。倚在古老的牆壁上，她將圍巾蓋在頭上哭泣。

那麼久以前的事了。張姊已經去世。為什麼我不能讓過去成為過去？

記憶的長河淹沒了她的腦海。她回想起幾年前與黛西的談話。她們來聖地旅行時，就在這裡，黛西問道：「你覺得哲希背叛了你嗎？」

一聽到好友的問話，她的身體僵硬起來，胃有種緊張的痙攣。「那是我生命中最痛苦的一段時光。離開哥倫布後，我再也不去想那些細節。」

「但你仍然保持單身，雖然教會裡很多弟兄都對你感興趣。」黛西往石凳上一坐，「告訴我，你離開哥倫布之前，到底發生了什麼事。」

我應該向黛西隱瞞這件事嗎？在過去幾年裡，她們之間無話不談，毫無禁忌。

「之前我說過，哲希沒考過博士資格考試，就回去香港。」莉莉把膝蓋抱在胸前，「我拿到博士學位後，應哲希的要求，立即申請去香港的簽證。英國大使館告訴我，他們需要一段時間才能做出決定，因為我的原因不是旅遊，而是去結婚。」（六）

香港 簽證 俄亥俄州

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