薛微看好溫望的天賦，期待她的美好前程，時不時找溫望談心聊天。

溫望剛進國家隊時，十五歲的憂鬱少女，找不同齡的夥伴。她獨來獨往，跟誰都不親，也絕不主動靠近誰。她的主管教練本想讓她練雙打，但很快發現她孤高不群，跟誰都配合不了、跟誰都無法交流。

主管教練對薛微抱怨過：「小小年齡，性格就這麼討厭。不是看她底子好，我真想把她退回省隊！」

薛微倒是心平氣和：「這孩子天生倔強，又處在叛逆青春期，就讓她單打好了。」

薛微多次私下接觸溫望，不覺得她自負冷漠、性格孤僻，倒是發現了她溫順聽話的一面。有次薛微對溫望無意提起，運動員 還是留短頭髮好，打理起來方便，看著也清爽明朗。沒想到自己的一句話，溫望第二天就把一頭長髮剪掉，然後在訓練的間歇對她燦然一笑。

她那一笑，明亮清澈，落在薛微的眼裡、心裡，起了溫暖的感動。從今往後，這孩子在她的心中，就有了特別的分量。

兩顆心很快就貼近了，人與人之間也是要講緣分。薛微對溫望寄予厚望，言談之間總是語重心長：「現在隊裡管著你，你可以不操心。但是你很快就要出國培訓，一路的機票、行李、比賽、訓練、酒店，都得靠自己搞定。」

溫望在省集訓隊的時候，就去美國培訓過，但身邊有隊友和教練，也不用擔心害怕。她老實告訴薛微：「我不想單獨出國，英文又不好，真不知道在國外怎麼搞定機票。」

「機票都搞不定？又不需要多好的英語，你還當你是小孩啊？」薛微眉頭一皺，哼了一聲，心想當了教練幾十年，還是第一次見這樣的稀有動物。國家給她出國鋪路，她居然還不雙手接過，說聲「謝謝」。（九）