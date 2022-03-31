孝陵的準確位置在渭城區底張鎮陳馬村東南約一千米，坐北朝南，無封土、無地面建築，但墓中隨葬的「大周高祖武皇帝孝陵」、「周武德皇后誌銘」二合誌石，證實這就是北周武帝與皇后阿史那氏合葬的孝陵。依據出土的孝陵誌遺蹟等，考古學家準確找到了北周靜帝宇文闡的恭陵。

只是到了咸陽機場 附近的孝陵遺址，我才發現所謂的孝陵，不過是一塊文保碑和一片用植物標記出的陵墓位置。

站在雜草叢生的荒原上，我想，葬有宇文贇和楊麗華的定陵會不會就在附近？從邏輯上講，這完全可能。周武帝宇文邕於宣政元年（578年）病逝，葬在孝陵，周靜帝宇文闡於開皇元年（581年）被隋文帝楊堅殺害，葬在恭陵。周宣帝宇文贇死於大象二年（580年），時間上介於兩者之間。

現在，這兩個陵寢都在底張鎮，孝陵在陳馬村、恭陵在召窯村，召窯村在陳馬村的西南方。史料記載，北周諸陵當在咸陽市渭城區底張鎮一帶，周武帝孝陵以西皆為北周重臣葬地。所以，宇文贇與楊麗華合葬的墓地必定就在孝陵與恭陵之間的某一點上。

如果到了這裡，丫頭還找不到她外婆，只能怪她運氣不好了。

我把丫頭，不，李靜訓帶到孝陵前。她說了一句：終於見到祖母了！轉眼便不見了蹤影。

回北京 前一天，勞動村社區男子請我喝酒。他嘴上說著「總算擺脫這個小東西了」，眼淚卻不受控制地流了出來。他喝了很多，我也喝了很多。醉意朦朧中，他告訴我他叫李敏。（全文完）