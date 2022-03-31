阿普航空／圖

「你累了吧？想回家了吧？」女孩溫柔地說道，眼睛像夜空裡的星星一樣迷人。

不倒翁從未見過夜空裡的星星，因為玩具店的老闆總是在天黑之前，就把它收進店裡最幽暗的地方，和簸箕、掃帚放在一起。但是它想像中的星星，就像女孩剛剛說話時的眼睛。

女孩走進玩具店，買下了不倒翁。

「哇！有點重！」女孩把不倒翁抱起來，放進她的大背包。

不倒翁的頭進不了背包，拉鏈卡在脖子上，它正好一路倒著走，跟女孩看著同一條路的不同風景回家。

女孩一邊走，一邊哼著悅耳的曲調。

「她好像很開心。」不倒翁想，「這條小路是我們分享的第一件東西欸！」

女孩回到家，立刻用布把不倒翁擦乾淨，放在房間靠窗的角落。

她剛搬進去，房間大部分仍是空的，只有一張床、一張桌子、一張椅子、一個檯燈和一個空花瓶。

「這是你的家哦！在這裡沒有人會騷擾你啦！」女孩抱抱不倒翁。

許多天過去了，不倒翁像白金漢宮的衛兵一樣，直挺挺地站在那裡，一次都沒有晃過。

「原來我不需要把屁股削平，而且我也不需要躺下，就可以好好休息。」它一邊想一邊笑，完全沒有疲倦的感覺。

不倒翁看著篩落陽光的窗簾，在微風中像金色的波浪一樣搖動，慢慢墜入夢鄉。

4 落日小館

提姆又在離開紐約市 的途中，遇到了交通阻塞。

汽車緩慢前進，提姆基本上不必踩油門，只須隨時準備煞車。

有那麼一瞬間，提姆把視線從擁擠的高架公路上移開，看向路邊。

這是紐約市區的邊緣，開過這一片樓群，就沒有高樓了。

提姆在六到八層樓高的建築群中，注意到一塊鏽跡斑斑的招牌。從鏽跡之間，可以看到招牌原來漆的大概是奶油底色，或者在風霜雨雪中變黃的白色。

廣告牌上有棕紅色的字樣，第一行字寫著「落日小館」。

第二行字小一些，寫著「供應早餐、午餐、晚餐」。

提姆不是第一次經過這條公路，可是他一直以來，從不關心公路旁邊的風景。

從他第一次經過這裡，落日小館的招牌就一直在那裡，但他今天才注意到。一旦注意到了，他就想知道招牌在那裡有多久了，自己到底忽略了它多長時間。

促使提姆轉頭看向那招牌的是糟糕的路況，但使他看了不願把頭轉回來，轉回來又轉過去，持續凝視的，卻是美麗的晚霞。

建築群的後面，層層疊疊的雲彩，有黃有紫、有紅有白，在鋼筋水泥未能觸及的天空裡翩翩起舞。

提姆突然感到飢餓，彷彿許久沒有被照顧的胃在長久的旅行中陷入昏迷，由於提姆的感動而甦醒過來。

提姆在下一個出口下了高速公路，往「落日小館」招牌的方向開去。

他沒有GPS的協助，沒法找到準確地址，所以把車停在附近，下來步行。

經過提姆的一番努力，「落日小館」的招牌終於出現在正前方的小樓頂部。

小樓飽經風霜的樣子與頂部的招牌相當匹配。從門縫、窗縫、牆縫逸出的食物氣味，深深吸引著疲憊的提姆。

「破舊，還是懷舊？」提姆一邊走進店裡，一邊自我幽默地喃喃自語。

「觀迎光臨。你居然注意到我們的店名！」服務員走了過來。「請隨便坐。」

提姆挑了一個窗邊的位子，服務員在桌上放了一張菜單。

根據餐廳的位置和外觀來判斷，經常出差的人多半會猜測這裡的菜單簡要、價格低廉。

「有炸雞和華夫餅嗎？」提姆懶得看菜單。

「當然有。飲料呢？」

「黑咖啡 。」

「好，馬上就來。」

店裡沒有別的客人，提姆希望這只是時段的關係，而不是因為食物不好吃。

「炸雞和華夫餅要等一下。」服務員端來咖啡。

「我經過這裡好幾次，從來沒有注意到這家店。今天堵車堵得厲害，把我擠到公路外面來了。」提姆開聊。

「旅途中？」

「我是推銷員，經常趕路。」

「賣些什麼？」

「窗戶。」

「哦！」

「你們這裡該換窗戶啦！漏風欸！」提姆習慣性地推銷產品。

「我知道，不嚴重啦！你是第一個指出的。修窗戶的錢不在今年的預算 內。」

「看出來了。」提姆想到樓頂那個褪色生鏽的招牌。（三）