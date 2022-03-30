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戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

美國公布最新旅遊警示 稱俄國恐挑出並拘留當地美國人

花園墓之戀（五）

路得

跟隨著一群遊客，兩人穿過教堂內各個房間。在一處被神龕包圍的墳墓邊，一些人跪倒在地。莉莉與哲希同行，默默地從他們身邊經過。參觀完了每一景點，兩人才從黑暗的室內回到陽光普照的廣場。

哲希長長舒了口氣，「肯定和花園墓很不一樣。」

「我比較喜歡我們的花園墓。」莉莉取下了圍巾。

他咧嘴一笑，「你有偏見。」

「也許。」她回他一個微笑，「這個地方很壯觀。可對我來說有點太暗、太壓抑了。我喜歡花園墓的開放式環境。我們有很多花草樹木，而不是古蹟。」

「我同意。」哲希沉默了片刻，才又開口：「你家在哪裡？為什麼來這裡做義工？」

莉莉檢查一下手指，「我住在芝加哥的北郊。多年前，我來聖地旅行，聽到了花園墓的志工計畫。幾個月前，我被工作了十多年的製藥公司解雇了。我想藉這個機會，好好思考人生的下一步。」她抬眼望向天空，「你呢？你何處為家？是什麼把你帶來這裡的？」

「我住在灣區。亞當和我是好朋友。過去幾年，在亞當的風險投資公司幫助之下，我經營一家小型化學藥品公司。最近我把它賣了。亞當和我可能很快就會開始另一項投資。在等的時候，他請我和他一起來這裡做義工。」

他們又陷入了沉默。莉莉猶豫著要不要問問他家人的情況。在她開口之前，哲希說：「你以前很愛讀書。現在還是嗎？」

「是的。」她點點頭，「你呢？你還看很多電影嗎？」

他的嘴唇微微上彎，「現在我也讀小說。我讀過珍‧奧斯汀所有的書，還有你推薦的其他經典文學。」

莉莉揚了揚眉毛，「真的嗎？你最喜歡她的哪本書？」（五）

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