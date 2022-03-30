這話顯然激怒了莊威威，她冷笑道：「薛總啊，我突然想起你們早年在國外比賽的照片，那短聳聳的頭髮，像山羊和狗一同啃出來的，還有那黃不拉嘰的運動服，上世紀進城當保母的形象。陶美美本來也很土，可人家聰明，一跑到美國去，就把頭髮蓄長了、把網球裙換了，人一下子就變洋氣了，氣質就是不一樣！」

薛微氣得心跳臉紅，但還是咬緊牙，不同她一般見識，心頭在想：「我看你這次在法網 走得了多遠。」

莊威威果然沒走遠，第一輪就淘汰出局了。輸球了當然不舒服，記者又很不知趣，問起了獎金和待遇，莊威威冷笑道：「待遇嘛，比古時候的奴隸好一點。」

「天底下有這麼飛揚跋扈的奴隸嗎？她說這話有良心嗎？為了讓她適應在海外的訓練和比賽，國家為她配備了兩名外籍教練。一個只顧自身利益的運動員 ，到底能走多遠？」

這樣的話，薛微不知道跟記者說過多少遍。每次說話的時候，都沒有忘記搬出「為國爭光」、「集體至上」的老道理，連記者們都聽煩了。他們都覺得有這個老頑固、老封建擋在網球金花的前面，讓金花還沒有閃光綻放，就枯萎凋謝了，多麼的可憐。

但是溫望從來不覺得自己可憐，她享受體制帶來的舒適和方便，什麼都不操心、什麼都不管，一心練好球就行了。她對獎金也不在乎，有多少拿多少，從來不計較。

有次在天津舉行的國際邀請賽後，因為中心財務部一時疏忽，打在她帳上的獎金少了兩萬，她居然沒有察覺。後來財務部知錯改錯，給她在帳上又追了兩萬，她還是不知道。

「你啊你，生活細節太不在意了！以後出去單飛怎麼辦？」（八）