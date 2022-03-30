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戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

美國公布最新旅遊警示 稱俄國恐挑出並拘留當地美國人

澤蘭之夭（一一）

文章

「是你把我送到那些地方去的？」

「當然。」

「你就是用同樣的辦法，出現在這裡的？」

「不完全是。你的是單向，你能看到他們，他們看不到你。我的是雙向，所以你們可以看到我。」

「說吧，到底想幹什麼？怎麼樣你才能放過小爸爸，他已經被你害得夠苦了。」

「我想回到祖母身邊去。我知道你可以幫到我。」她說得很肯定。

「好吧，一言為定。三天後，咱們這裡見。」

我是考古工作者，當然知道接下來做什麼。

會議結束後，我沒有回北京，而是去了咸陽市渭城區底張街道。

史料記載，李靜訓死後不到一年，楊麗華跟隨隋煬帝巡幸張掖時，病逝於河西，時年四十九歲。那是隋煬帝一生中最重要的一次西巡。

正月，隋煬帝在鐵軍護衛下，帶著文武官員、宮女后妃、僧尼道士、舞樂百戲演員等，浩浩蕩蕩離開洛陽，前往張掖接受西域二十七國使節朝見。

七月回程途中，經過祁連山扁都口，穿越六十公里的險隘峽谷大斗拔谷時，風雪交加，白晝如夜，加上山路崎嶇，行進艱難，「士卒凍死者大半」。四十九歲的楊麗華很可能就在此時離世。

楊麗華死後，與丈夫周宣帝宇文贇合葬於定陵。

北周一朝，因為長期戰亂，經濟民生比較貧瘠，陵制也因陋就簡，提倡「不封不樹，不留地面標誌」。《北史》和《周書》只簡單記載了五位皇帝陵寢的名字，具體位置不詳。時光流逝，北周一朝皇帝的陵墓就成了懸案。

直至1996年，考古學家根據盜墓賊的供述，對陝西咸陽渭城區底張街道的一處陵墓，進行搶救性發掘，發現這處陵墓為北周武帝宇文邕的孝陵。（一一）

北京

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