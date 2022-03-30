阿普航空／圖

「哦？你倒是一個有趣的人。我在幫他們修建學校，每天都要去一趟。」

「嗯！好玩。」

「這是一個用回收垃圾做為大部分材料建的學校哦！」

「好啊！你很關心氣候變化嗎？」

「住在復活島，很難不關心啦！隨著旅遊業的繁榮，還有全球各地的工業發展，海水把遠至中國及澳大利亞的垃圾沖過來，復活島上堆滿了垃圾。海洋能把人送過來，就能把塑料瓶和輪胎送過來。地球是圓的，任何東西進了海裡，並不會去別的地方，因為沒有別的地方。」

「是啊！沒有別的地方。」伊莎貝突然呆住了。

「怎麼啦？有心事？」

「我在想，我跑到復活島，就是去了很遠的地方。其實並沒有。」

「哈哈！是啊！」

「我也和垃圾一樣，被沖到這裡來了，還帶著我的精神垃圾。不好意思，給復活島添亂了。」

「沒關係，把你也回收，不就行了？」

「有道理。」伊莎貝點點頭，雖然她並不知道自己在同意什麼。

「復活島音樂藝術學院的建築用回收的舊輪胎、罐頭和玻璃瓶構成，配備蓄水池和太陽能。學校周圍用來做耕地，自給自足。經費來自募款，勞力來自世界各地的義工。在學校可以學習的樂器包括鋼琴、大提琴、烏克麗麗和小提琴，學費全免。」阿勞拉介紹著。

「美好的人、美好的願望、美好的事。」

「這個學校的誕生很神奇，也很自然。它的創始人是一個鋼琴家，是島上最早接觸到鋼琴的孩子之一。她後來成為國際鋼琴家，卻不繼續開展演奏生涯，而是回到復活島，在家鄉生活，並創辦島上第一所音樂學校，把她小時候沒有的機會，提供給復活島的居民。」

「她也被海水沖回來了！」

「哈哈！」

「很多人說，復活島是地球上最孤立的地方之一。但是我到了這裡，卻發現孤立只是一種心理封閉的狀態，與身在何處無關。」伊莎貝感嘆著。

「從遠處看，地球也像一個孤立的島嶼。但是它在宇宙中卻有數不清的兄弟姊妹。你可能會說，太空 裡的星球比復活島還要遠，但是遠和近其實也是一種感覺而已。」阿勞拉笑說。

「做為污染和浪費的象徵，垃圾和廢品被轉換成建材，變成一所永續性建築物及免費音樂學校，成為充足與友愛的象徵。真是神奇！我想，世界上所有的垃圾、氣候變化和人類的痛苦，教給我們的只有一件事，就是『沒有別的地方』。」

「或者說，所有的地方都是一個地方！」

「你真能說！」

「遇到願意聽的人就能說。」

伊莎貝頗有感觸地說：「我不知道我是愛上復活島、愛上島上的傳奇、愛上你，還是愛上了我的假期。」

「你不必把世界切成一塊一塊啊！你可以全部一起愛。 」阿勞拉很平靜。

「是這樣的嗎？」

「我是沒法把任何東西分成一塊一塊來喜歡的。把愛的對象弄碎再愛，愛也就碎了。但是碎了就不是愛了，因為愛不會碎。」

「繞口令嗎？聽起來有點暈。」

「說起來是暈的，做起來就不會了。」

「我相信，雖然我還沒有體會。」

「我們到了！」阿勞拉宣布。

「好像回家的感覺。」伊莎貝細聲說道，和阿勞拉一起走進學校。

3 不倒翁的願望

巷子口玩具店外面有一個不倒翁。這個不倒翁不是一般的充氣玩具，而是實心的木頭。但是它很舊了，老闆也不知道在哪兒撿到它，要賣不賣的，隨手放在門口就當招攬生意。

經常有人走過去，就順便推它一把，把它弄得暈乎乎的。

「反正是不倒翁嘛！又倒不了！」推它的人都這麼想。

不倒翁感到很疲倦，很想休息。它有時候會幻想自己的屁股被削平，這樣它就可以穩穩地站著，不晃不暈。它也曾幻想自己躺在沙發上，頭靠著軟軟的坐墊，舒服地睡覺。

人來人往，不倒翁在巷子口看到過很多人，有大有小。人們拍它、推它、繞著它跑跳，但是從來不跟它說話。

終於有一天，一個女孩在不倒翁面前停下來。她不僅停下來，還蹲下來，面對面地望著它。

不倒翁有點驚訝，因為這是第一次有人靠它這麼近。

「哈囉！你好嗎？我能為你做什麼嗎？」女孩問。

「她怎麼知道我需要幫助？」不倒翁以為自己把悲傷很好地隱藏在笑容中，用小丑的面孔掩飾住愁苦。

給不倒翁畫上外表的人大概不認為它會有任何感覺。其實，不倒翁更希望被畫成達摩祖師，但是它沒有發言權。（二）