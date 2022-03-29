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烏克蘭戰報#27：俄放棄「基輔去納粹化」新停火方案？

聯邦法官裁決書：川普試圖推翻大選 極可能構成重罪

澤蘭之夭（一○）

文章

《北史》記載：「皇考美鬚髯，身長七尺八寸，狀貌瑰偉。」

獨孤信是史上有名的十大美男子之一，史稱「美容儀」，在軍中被稱為「獨孤郎」。「風宇高曠，獨秀生人，睿哲居宗，清猷映世。」是楊堅對自己岳父獨孤信的評價。獨孤信有三個女兒，這三個女兒的夫婿都成了皇帝，所以有人稱他為天下第一岳父。

隋煬帝對自己的容貌也是相當自信的，史書記載，隋煬帝遊江都時，曾攬鏡自照，以掌加頸對蕭后說：好頭顱，誰將斫之。

此時的隋煬帝當然還不知道，不久他將葬身揚州。他現在面對的是另一件棘手事──姊姊楊麗華最寵愛的外孫女李靜訓歿了。

我跟在大步流星的隋煬帝後面，進了偏殿。

楊麗華伏在床頭，摟著她的外孫女，已經哭暈過去了。自從丈夫周宣王宇文贇去世，父親楊堅奪走了自己兒子宇文闡的皇位，她就頂著樂平公主的桂冠，活成了孤家寡人。

幸好有外孫女李靜訓陪著她，無論是去廟裡拜佛讀經，還是跟當皇帝的弟弟去北方狩獵、去運河泛舟，伶俐乖巧的李小孩都不離左右。九年來，這個孩子成了她活著的唯一支撐。這次來汾陽宮避暑，原本是最尋常的一次出遊，誰曾想活蹦亂跳的一個孩子，竟被一個莫名急症奪走了性命。

我把目光投向躺在床上的小女孩，呆住了：這不就是丫頭嗎？剎那間，所有的謎團都解開了！我轉身向外奔去……

睜開眼睛，已是翌日早晨。柔和的陽光透過窗簾照進來。我猛地想起今天的重要使命，爬起來草草洗漱了一下，早飯都沒吃，就衝了出去。

當我氣喘吁吁地趕到勞動村社區，丫頭，不，李小孩，正在停車場等我。（一○）

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