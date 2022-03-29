阿普航空／圖

1 父親的唱片

麗莎的父親是西班牙吉他手。麗莎出生時，睜開眼睛第一個看見的東西是床上的吉他，然後才是父親、母親。

「你爸搬出去了。」有一天，麗莎的母親宣布了這一消息。「我不許他再走進這個家門。」

從那天起，麗莎和她的弟弟保羅只能在家外面見到他們的父親。他們的母親把家裡所有她丈夫的東西都清理乾淨，全部丟棄了。

麗莎趁著母親不注意，從父親的書房搶救出一張黑膠唱片。她把唱片藏在自己的房間裡，因為她怕母親發現了唱片，會立刻扔掉。

「保羅，你看！這是爸爸的。」麗莎向弟弟展示了唱片。

「媽媽不在家的時候，一起聽聽吧！」保羅非常興奮。

孩子們的母親出門上班時，麗莎和保羅就取出唱片，一遍又一遍地播放，直到他們能夠記住每一首歌。

父親留下的唱片是十九世紀西班牙作曲家弗朗西斯科‧塔雷加的專輯，演奏者就是父親。裡面有一首華爾滋，後來成為NOKIA手機 的標準鈴聲。

「我好想念爸爸。假如他在這裡，我們可以請他為我們演奏這些曲子。」保羅感嘆道。

「這張唱片就是爸爸演奏的呀！我們聽唱片，就好像和爸爸在一起嘛！這是我們現在擁有唯一屬於他的東西，不過有了唱片，就好像有了爸爸。」麗莎鼓勵保羅。

「我想學吉他，不過媽媽好像不太喜歡。」

「她以前可喜歡吉他了。可能是因為生爸爸的氣，連吉他也不要了。等你長大一點，可以去找爸爸教你。」

「要是到時候他還在的話。」

「什麼意思？」

「他可能會和那個莎莉小姐遠走高飛。」

「遠走高飛？」

「我聽媽媽說的。」

「小傻子！」

「我聽媽媽說，爸爸現在和莎莉小姐住在一起。」

「關於這張唱片的事，不要對媽媽說好嗎？我必須藏好它。」

保羅點頭。

麗莎認為自己是唱片的監護人，必須小心保管。她希望有一天，她會聽到父親彈奏那些歌曲，保羅也能跟隨父親學習吉他。

但在麗莎十二歲、保羅十歲的時候，他們的父親突然死於車禍 。

麗莎繼續保管著唱片，直到有一天，保羅能夠用自己的吉他，演奏唱片中的每一首歌。

麗莎把唱片封面掛在牆上。母親再也不會說什麼，因為她也過世。

2 復活島之戀

伊莎貝在心情低落的時候來到復活島，愛上了原住民 雕刻家阿勞拉。

來復活島是計畫中，陷入愛情是意料外。

復活島的摩艾石像和伊莎貝在書本裡看到過的一模一樣，阿勞拉卻一點都不像伊莎貝在白天還是夜晚夢到過的情人。

伊莎貝在摩艾石像前，遇到了阿勞拉。

伊莎貝正在拍照，轉身看見阿勞拉提著一個木箱走來。

「據說摩艾石像象徵島民的祖先，是保佑復活島的長老。這些石像都面朝島嶼，嚴肅地望著島上的居民。是因為這樣嗎？」伊莎貝放下相機，對著阿勞拉說。

「你在問我？」阿勞拉左看右看，附近並沒有別人。

「是啊！」

「你以為我會知道？」

「是啊！」

「據說歐洲人對島嶼造成破壞之後，島民對這些長老的護佑能力失去信心，把它們紛紛推倒，這是真的嗎？」伊莎貝還沒有得到第一個問題的答案，就繼續問第二個問題。

「大家想說什麼說什麼，想信什麼信什麼。關於歷史，我知道得不多。我只知道我喜歡這些雕像，不管它本來是什麼樣子，現在又是什麼樣子。這對我來說已經足夠。」阿勞拉說完，提著工具箱，往另一個方向走去。

「是啊！足夠了。」伊莎貝答應著，跟在阿勞拉後面緩慢前進。

阿勞拉當伊莎貝是好奇的遊客，並沒有在意。但是他走了一大段路，發現伊莎貝還在他後面，忍不住轉身問：「你在跟蹤我嗎？」

「是啊！」伊莎貝點點頭。「你看起來像是要去一個有趣的地方，做一件有趣的事情。」

「是啊！」阿勞拉笑了，故意放慢走路的速度。「你說的對。」

「你的箱子裡裝的東西，和你的工作有關吧？」伊莎貝趁機追上來，和阿勞拉並行。

「嗯！你的相機跟你的工作有關吧？」阿勞拉學著伊莎貝問。

兩人都哈哈笑，做為對彼此的回答。

「我們要去哪裡？」伊莎貝問。

「你不知道，就隨便跟一個陌生人走啊？」阿勞拉說，「復活島音樂藝術學院。」

「哦？我就說嘛，肯定是有趣的地方。話說我來到復活島的時候心情極差，覺得要是遇上什麼危險，也無所謂啦！」（一）