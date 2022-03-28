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奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

澤蘭之夭（九）

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每年夏秋時節，隋煬帝都會帶大批文武官員和嬪妃宮娥，由太原天門關棧道北上，來汾陽宮避暑狩獵。

我信步走了進去。殿堂很高，立柱和橫梁用粗大的管涔山松柏木做成，上面都雕刻著龍鳳、仙鶴等祥獸的圖案。地上鋪著能照出人影的馬崙花崗岩，極為富麗堂皇。只是大廳裡並不見人影。

正在左右打量不知所為時，突然從右側的偏殿傳來一陣撕心裂肺的哭聲。緊接著，一干宮女蜂湧而出，紛亂中，一個小吏翻身上馬，十萬火急地向回春谷方向奔去。

回春谷是汾陽宮外一處神奇山谷，異花百卉、奇水佳境，盛夏季節清幽如春，深得隋煬帝喜愛。每次來汾陽宮北巡、狩獵、避暑，隋煬帝都要到谷中觀覽景致，流連忘返。聽聞這裡的泉水有滋陰壯陽、返老還童的功效，特意為此谷敕名為「回春谷」。從此，回春谷便成為皇家專享禁地了。

《寧武府志》記載：「回春谷在縣西百里，谷中周廣數里，巨石盤旋，峭壁千仞，其內氣和如春。近五月時，蟄蟲皆振，眾草已綠，蓋地處隱奧，霜冽風肅氣不得侵故也。」

漫長的幾個時辰之後，一人策馬奔馳而來。馬上男子容貌清朗，身材魁偉，這應該就是史上長相最俊美的皇帝──隋煬帝楊廣了。據《隋史》記載，有一半鮮卑血統的隋煬帝「美姿容，少敏慧」，是個不折不扣的帥哥。

這應該來自他父親楊堅和外祖父獨孤信的優良基因。史傳楊堅其人，姿相奇偉，額有五柱入頂，目光外射，「眼如曙星，無所不照」。（九）

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