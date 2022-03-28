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奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

桑椹行（六）

孟悟

多年以後，有人問過薛微：「如果當年你也來個政治避難，恐怕也站在了溫網的中央球場。」

薛微堅決搖頭說：「我寧可堂堂正正做人，也不願站在中央球場，被人大罵叛徒。」

薛微後來才知道，當陶美美如願以償，站在中央球場，沒有誰罵她是叛徒，在場的華人都以她為榮。

陶美美在多年以後告訴國內記者，在溫布頓的草坪上，有人用中文朝她高喊：「美美，加油！」她感動得淚如雨下。

這是一個寬容開放的時代，體育可以超越國家和民族、文化和宗教，超越愛與恨、背叛與忠誠、低賤與高貴。

年來歲去，時光易逝，三十年就在彈指的一揮間。當了國家隊總教練的薛微，還是喜歡用愛國、忠誠、奉獻、國家利益，這些詞彙來教育隊員。記者們常常調侃她：「薛總啊，看看牆上的掛曆，都什麼年代了？」

那些有資本的網球明星，打進了溫布頓網球公開賽八強、打進了美國網球公開賽四強，還有人拿下了法國網球公開賽的亞軍，憑什麼要聽她的「愛國主義教育」？她們桀驁不馴，張口閉口就是美元。

那天溫望在薛微的辦公室，正和她探討下半年的訓練計畫，話還沒談到一半，電話響了。溫望看見薛總的臉紫得像葡萄，對著電話一陣喊：「錢、錢，你一開口就是錢，你從來就沒想過國家為培訓你花了多少錢，出國比賽要你買機票嗎？生病受傷了，要你自己花錢看醫生嗎？吃的、住的、用的，哪一樣不是最好的！是的，外國球員獎金高，但是人家一出道全是自費……你要單飛，飛好了……只是別忘了，你去年所得的三十萬美元的獎金，上繳了多少給中心？」（六）

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