夏青記得，她當時第一次讀這句話時，覺著很老套，又好笑，自己幾乎要笑出聲來。

可現在，坐在一健旁邊的夏青默默地說：一健，你是對的。

從那年夏青打完工接了那一通電話起，本來萍水相逢的這兩個人就奇蹟般聯繫在一起，再也沒有分開過，一天都沒有。

這麼多年來，無論何時打通他的電話，除非信號不好或說話實在不方便，夏青總是第一時間聽到一健低沉渾厚的聲音。

是的，從第一次他們通話起，他們之間的信任就從沒有改變過。

初次相見時一健錄的像他們一直保存著。裡面除了有穿著做飯裝傻傻的她，也有些少兒不宜的接吻鏡頭。他倆有幾年總背著孩子們偷偷看，看一次、笑一次，夏青每次都偷偷紅了臉。

二十多年前剛到美國的時候，除了年輕，她什麼都沒有。到今天，她有了親密的愛人、有了可愛懂事的娃、有了工作、有了爸媽和妹妹一家在身邊……

每個感恩節，夏青想感恩的事和人總是長長一串，說也說不完。

她正浮想聯翩地想著，車道那邊傳來車門開關的聲音、紛沓的腳步聲和孩子們的喧嘩聲，屋內的狗狗也跟著興奮地叫了起來。看來妹妹一家和爸媽終於到了。

滿面笑容迎上前去，她的腳步前所未有的輕鬆，心裡是一貫的的坦然和安靜。

生活真是處處充滿奇蹟和美好，不是嗎？她邊走邊喃喃自語道。

別人不曉得，但她清楚地知道，那邊手忙腳亂忙著火雞出爐的一健，一定會贊成的。（全文完）