我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

說起愛情（全文完）

夏嫣然

夏青記得，她當時第一次讀這句話時，覺著很老套，又好笑，自己幾乎要笑出聲來。

可現在，坐在一健旁邊的夏青默默地說：一健，你是對的。

從那年夏青打完工接了那一通電話起，本來萍水相逢的這兩個人就奇蹟般聯繫在一起，再也沒有分開過，一天都沒有。

這麼多年來，無論何時打通他的電話，除非信號不好或說話實在不方便，夏青總是第一時間聽到一健低沉渾厚的聲音。

是的，從第一次他們通話起，他們之間的信任就從沒有改變過。

初次相見時一健錄的像他們一直保存著。裡面除了有穿著做飯裝傻傻的她，也有些少兒不宜的接吻鏡頭。他倆有幾年總背著孩子們偷偷看，看一次、笑一次，夏青每次都偷偷紅了臉。

二十多年前剛到美國的時候，除了年輕，她什麼都沒有。到今天，她有了親密的愛人、有了可愛懂事的娃、有了工作、有了爸媽和妹妹一家在身邊……

每個感恩節，夏青想感恩的事和人總是長長一串，說也說不完。

她正浮想聯翩地想著，車道那邊傳來車門開關的聲音、紛沓的腳步聲和孩子們的喧嘩聲，屋內的狗狗也跟著興奮地叫了起來。看來妹妹一家和爸媽終於到了。

滿面笑容迎上前去，她的腳步前所未有的輕鬆，心裡是一貫的的坦然和安靜。

生活真是處處充滿奇蹟和美好，不是嗎？她邊走邊喃喃自語道。

別人不曉得，但她清楚地知道，那邊手忙腳亂忙著火雞出爐的一健，一定會贊成的。（全文完）

上一則

貝多芬死後才完成的第10號交響曲「清大AI樂團」揭密

下一則

貓咪虎虎

延伸閱讀

九根腳趾的奇蹟

九根腳趾的奇蹟
火線奇蹟 基輔動物園「逃難卡車」500公里大撤離

火線奇蹟 基輔動物園「逃難卡車」500公里大撤離
躲避飛彈攻擊抵達北京 烏克蘭殘奧代表團：這是奇蹟

躲避飛彈攻擊抵達北京 烏克蘭殘奧代表團：這是奇蹟
缺雨2個月 加州積雪創新低

缺雨2個月 加州積雪創新低

熱門新聞

黛安∕圖

淘金女郎（上）

2022-03-21 02:03
黛安∕圖

淘金女郎（下）

2022-03-22 02:04
日本書商在一本百年前的舊書中，發現裡頭的押花書籤仍保持著完美的形狀。（取材自Twitter）

百年古書經歷天災人禍 夾頁「押花書籤」仍完好如初

2022-03-22 01:17

媽媽的內疚

2022-03-20 02:03
《傲慢與偏見》出版200周年，英國皇家郵政發行一套六張郵票，描繪六長篇小說中的場景。（路透社）

我不能不告訴你我愛你（上）

2022-03-26 02:02

親愛的女兒

2022-03-22 02:02

超人氣

更多 >
奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄
不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工
上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了
美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明
林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」

林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」