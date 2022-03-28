顏寧儀／圖

他的大腦一片空白。我們談過其他事情嗎？

「所以，你並不記得我們說過的每一句話。」莉莉發出了一聲戲劇性的嘆息，「珍‧奧斯汀是對的。『男人比女人更容易忘記。』」

「請告訴我，」哲希盯著她，再次看到她眼中的戲謔，「我們還聊了些什麼？」

她的嘴角微微勾起，「我問你為什麼燙頭髮。」

他想起來了，「我告訴你，我天生自然捲髮。」

「就這麼多？我們還談了什麼？」她揚起眉毛。

他絞盡腦汁，想不出什麼來。有可能她記住每一個細節嗎？

「對你不公平。」她瞇起眼，笑意在臉上蔓延開來。「我有寫日記的習慣。不知為什麼，我把那天的談話一字不漏地記了下來。」

你什麼時候回去讀以前的日記？熱氣聚集在他的眼睛後面，但他保持著冷靜的外表。「我忘記你寫日記這回事了。」

她用力吸了吸鼻子，「那天我也問了你，為什麼你的國語說得這麼好。不像其他香港 人，你的普通話沒有廣東口音。」

腦海中閃過一絲靈光，他叫出聲：「是的，我告訴你，我在家說普通話。因為我的父母在七十年代初，才從中國搬到了香港。」

她挽起袖子，保持沉默。

哲希脫口而出：「你會把我們今天的談話，記錄在日記本上嗎？」

玩笑的神情從她的眼中消失。她幾乎無法察覺地搖了搖頭，站了起來。「我要走了，有些事要辦。」

一股恐慌抓住哲希。他伸出手臂攔住她，「莉莉，對不起。」

她移步走開，「沒有道歉的必要。」

哲希靠回到椅子上。為什麼我無法克服追求自己夢中人的恐懼？

●

耶路撒冷大衛城。

從以色列出土最多的考古遺址之中鑽了出來，哲希審視在他下面的房子。

有人過來站在他旁邊，一陣歡愉的聲音響起。「來這裡之前，我一直不明白，大衛王怎麼會在王宮的屋頂上踱來踱去時，見到一個美女在洗澡呢？」

他瞥了一眼莉莉，「從這裡看下去，下邊屋子裡的人根本沒有隱私可言。」哲希轉身面向矗立在聖殿山最頂端的圓頂清真寺。「為什麼大衛不把他的宮殿建在耶路撒冷的最高點，而是選擇這個地方？」

莉莉笑了笑，「這個我倒知道。可能有兩個原因，一是大衛想為所羅門保留最高點來建造聖殿。另一個可能更實際些，他需要這附近的水源。」

哲希又瞄了她一眼。這一次注意到她穿著T恤、短褲和水鞋。看到她修長的雙腿，他的下體一陣發熱，不自覺地搖了搖頭。

莉莉拍了拍他的手臂，「你為什麼搖頭？不同意我的看法嗎？」

他重重地嚥了嚥口水，「我只是在想，有人似乎已經準備好，要去一探希西家的隧道了。」

莉莉的臉上綻放出燦爛的笑容，「是啊，到了耶路撒冷，怎麼能不去希西家的隧道呢？我得走了。隊伍可能很長呢。」

她轉身離開。

還沒想清楚，一句話從哲希嘴裡蹦了出來：「等等。」

她停了下來，「有什麼事嗎？」

「我、我……」他的聲音有些顫抖，「我可以和你一起去嗎？」

「你確定嗎？」莉莉懷疑地瞄了他一眼。

哲希瞥一下身上星期日做禮拜穿的白襯衫和黑西裝褲，「我只需要脫掉鞋子，捲起褲管。一點都不麻煩。」

「好吧，既然你這麼說。」她把背包甩到前面，「你可以把鞋子放在這裡。」

哲希鬆了口氣，從莉莉手裡接過背包，「讓我替你扛。我的鞋子很重。」

莉莉露出半個微笑，「還是十二號？」

熱氣冒上哲希的眼睛，她記得他的鞋子號碼。

當他們走近景點時，果真有很多人排著隊。為了平復情緒，他裝出一副不在意的樣子。「這個古老的水道，包含了天然的、人工磚石和岩石切割的結構，都連到基訓泉。」

「我們肯定在網上讀到了同樣的信息。」莉莉側了側頭。

隊伍向售票處移動。哲希拿出錢包，「讓我來付。」

莉莉按住他的手，「不，你不應該付。」

一種熟悉的感覺在他的身體裡，迅速蔓延開來。那個下雪天在俄亥俄州 立大學鏡湖邊初吻的畫面，浮現在他的腦海中。他很想抓住她的手指，但是只能默默地把信用卡 交給了售票員。

莉莉大聲地吸了一口氣，「好吧，謝謝了。」

他們跟著其他人下去水道，哲希讓莉莉走在前面。「我只來過這裡一次。最具挑戰性的地方是在第一部分，很快就會出現一個深坑。」

他才說完，就聽到莉莉尖叫起來，「糟糕。」她的身體向後傾。一眨眼間，他們一起倒了下去，莉莉跌坐在他的腿上。

後面的人開始咯咯地笑起來，莉莉的臉變得通紅，「真對不起。」她掙扎著要站起來。

哲希瞄了她一眼，接著又看了看自己。兩人從頭到腳都濕透了。他忍不住笑出聲來，「我根本不需要把褲管捲起來。」

費了些勁，他們互相把對方拉起來，一行單排的隊伍終於又向前移動了。出到西羅亞池，莉莉從他手裡接過背包。「真讓人難堪。」她莞爾一笑，「但我已經很久沒有這麼開心了。」（三）