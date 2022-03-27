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NCAA／杜克晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄

東航MU5735第2個黑盒子找到 距離撞擊點40米

澤蘭之夭（八）

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李靜訓墓的房形石槨和石棺處於兩者的過渡形態。中國從新石器時期起，幼童的葬俗就跟成人不同，相對簡陋，比如仰韶文化兒童死後就放在一只大陶罐裡，埋在家宅附近。

李靜訓的墓使用了雕刻精美的房形石棺，隨葬了眾多金玉製品，並且在上面構造重閣，為她超渡祈福，這與普通的幼童墓有很大不同。總之從這處遺址，可以了解不少隋代的絲綢之路和喪葬習俗。

座談會結束回到酒店房間，我躺在床上翻來覆去睡不著。突然，我發現窗外一片漆黑中，有兩團幽光格外嚇人，仔細一看，是一雙眼睛。

我屏住呼吸，悄悄摸到床頭燈的開關。就在我手指按下的那一秒鐘，「叮咚」一聲，手機裡進來一條信息：你所在的區域發現侵入磁場，請盡快離開！

我從床上一躍而起，但是已經來不及了。整個大樓轟然倒塌。鋼筋水泥像散了架一樣向我砸來，我被重重地擊昏，然後就什麼都不知道了……

微風拂面吹過，一陣花香襲來。我緩緩睜開眼睛，發現自己躺在草地上，身邊長滿了各種野花。草地盡處現出一汪水，水面平坦得像鏡子一樣，天光林木倒映其中。遠處隱約可見山巒起伏、雲霧繚繞，仙境一般。

「莫非這就是煩樓郡的天池？」

轉過身，我看到位於草坪中央的巨大宮殿，這裡果然是傳說中環天池而築的百里行宮汾陽宮！

我知道隋朝初年，開國皇帝楊堅為戍邊尋獵，在寧化建了隋陽宮。隋煬帝楊廣繼位後，又在汾河源頭增建汾源宮，在天池建了汾陽宮。自此，東倚大山、西鄰汾水，宮宇殿堂、亭台樓閣，宏大的行宮建築群迤邐百里。（八）

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