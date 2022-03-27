許多年後，每次一提起陶美美的失蹤事件，薛微總會抒發胸中千迴百轉的感慨：「那時候訓練條件不好，但是我們吃苦。我們實力強大，應該拿下獎杯讓世界震驚。但是陶美美一跑，人心全散了，比賽提前結束了！陶美美逃跑那天，我腦子是空的，身體也是空的，一切都被洪水 捲走了。我輸球以後，還是不敢相信她跑了，我想等她回來，我一定要問她，我們曾在雍和宮的菩薩面前結拜姊妹，發誓有福同享、有難同當，你為什麼對我背信棄義？」

老天顯然沒給薛微責問的機會。陶美美從隊裡逃跑後，又輾轉去了美國，還向美國當局申請政治避難，居然得到了。那樣的事件在那個年代，敏感得像核武器的開關，注定就是一場政治風波。薛微和她的隊友直接成了受害者，花兒正開，初次驚艷世界，便被世界喊停了。

那一年，中美停止雙邊體育交往，雄心勃勃的薛微，再不可能去海外訓練和參賽。她只能怨一個人，就是陶美美！是那個叛徒毀了她的錦繡前程。在逃跑事件之前，國家曾派網球隊去英國溫布頓 觀摩，她和陶美美都坐在看台上，她們熱血沸騰。她記得比賽結束後，陶美美抬目遠望，眼睛裡閃跳著意猶未盡、艷羨的金光。她對她發誓：「總有一天，我也要站在中央球場！」

為了早點站在中央球場，陶美美破釜沈舟，政治避難去了美國。薛微想了很久都沒想通，怎麼會是政治避難。國家對她不薄啊，獎金從來沒少過！那年頭外匯緊張，還讓她們出國參賽，去英國、美國看大滿貫。你用其他理由不好嗎？幹麼要用政治避難？（五）