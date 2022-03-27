顏寧儀／圖

「叮咚。」

母親的名字出現在莉莉的手機 上，「嗨，媽。」

媽媽的台灣話在她耳邊響起，「今天打算去參觀哪個景點？」

莉莉倚在葡萄架上，「我正想去客西馬尼園。你呢？做了什麼？」

「沒做太多事。」媽的笑聲傳了過來，「我擔心的是你，在耶路撒冷，有沒有遇到比道格更讓你感興趣的人？你要盡快結婚，再等下去，就生不了孩子了。」

將手機從耳邊移開，莉莉搖搖頭，洶湧的情緒澎湃在心中。道格幾乎每天都打電話給她，「我對目前的生活很滿意。單身和沒有孩子總比陷在雜亂的婚姻中要好些。」

「不過，如果有合適的人出現，別放掉機會。」

媽媽一說完，莉莉忍不住脫口而出：「我在花園墓遇到了哲希。」

另一端突然安靜了。

「媽？你還好吧？」

媽媽的聲音聽起來有些沉重，「他在那裡做什麼？他一個人嗎？」

「他也是一名義工。」莉莉坐在石凳上，「他和好朋友亞當一起來的。」

「這麼多年了，你還愛著他，是吧？」媽深吸了一口氣，「真希望那年你打算放棄事業去香港時，我沒有那麼強力攔阻你。」

莉莉的眼睛濕潤了起來，「哲希的父親也反對我去。」

另一端再次沒了聲音。

莉莉將手機移到另一隻手上，「不，我不怪你或哲希的父親。我知道父母心中總是考慮到兒女的幸福。」

「莉莉，」媽媽的語氣比平時溫和，「去查一下哲希是否結婚了。」

「沒那麼簡單。」她咬著下唇。「不說了，我現在得走了。」

「好吧，我會繼續為你禱告。」

出了花園墓，莉莉朝著獅子門踱去。就算他還是單身，他們可以假裝什麼事都沒發生過而重新在一起嗎？

邁進客西馬尼園大門，映入眼簾的是一片橄欖樹林。

她走過去觸摸一棵樹。也許耶穌曾在這樹下遮蔭？

手機又響了，打斷了她的思緒。

好朋友黛西愉悅的聲音在她耳邊響起：「你怎麼不打電話給我？到底是怎麼回事？」

「忙得不可開交。我參加了義工培訓課程，學如何介紹花園墓、在禮品店做買賣、怎樣預備聖餐，以及每天維護花園的清潔。但是我曾給你發了幾條短信。」

一群遊客走了進來。莉莉把手機貼在耳邊。

「短信永遠無法取代真正的電話聊天。」黛西假裝生氣。莉莉幾乎可以看到她假扮發怒的臉。

「對不起。」她伸手去摸樹上的一片葉子，「你還好嗎？」

「我很好，只是很想知道，你和哲希之間有什麼進展。」

莉莉感覺心跳漏了一拍，「沒什麼。」

「沒什麼？你們一起吃過飯嗎？」

「沒有。」莉莉無聲地嘆了口氣。

「哦。他結婚了？」

「不，我沒怎麼跟他說話。」莉莉朝著角落踱去，避開旅行團。「別光說我。教會怎麼樣了？」

「還是一樣，大家繼續為我們公司裁員失去工作的人禱告。你現在在哪裡？」

我是那被解僱的人之一。莉莉苦笑一聲，「我在客西馬尼園。」

「啊，客西馬尼園。還記得我們在那裡時的談話嗎？」

「當然。」其他遊客的嬉鬧聲愈來愈大，蓋過了黛西的聲音。「我周圍大約有三十名觀光客，很吵雜。改天再打電話給你。」

「好的，再聊。」

關掉手機，莉莉靠在牆上，回憶充斥著她的腦海。

在俄亥俄州 立大學，她和哲希參加同一間教會，又一起上課，頻繁的會面使他們關係變得密切。他倆在情感上、心智上和精神上都深相契合，結婚是自然的下一步。但重重困難卻迫使他們分散到世界的角落。

莉莉又嘆了口氣，「沒辦法，太多無法掌控的事了。」

●

以色列博物館 聖書殿內。

哲希沿著中央陳列櫃慢慢移動，觀看專家們花了數十年時間才拼回的古代捲軸碎片。

「哲希。」耳邊響起了熟悉的聲音。

莉莉窈窕的身影映入眼簾。今天她穿了一件淺綠色的連衣裙，齊肩長髮烏黑閃亮，與白皙完美的鵝蛋臉，形成鮮明的對比。

她還是那麼漂亮，一陣自慚形穢湧上心頭。

莉莉微笑了一下，「你知道聖書殿的建築象徵著光明之子與黑暗之子之間的較勁嗎？白色的圓頂是光明，黑色的玄武岩牆則為黑暗。」

哲希低下頭掩飾笑意。第一次來這裡時，我和你一樣十分感動。

他瞄了下時間，「快十二點了，要不要一起吃午飯？這裡有間餐廳，專門供應耶路撒冷地方美食。」

餐廳裝潢很時尚。在等上菜的時候，他瀏覽了手中博物館的小冊子。「死海古卷的碎片很容易破損，博物館發明了一套輪換系統。捲軸展出三到六個月後，就從陳列櫃中取出存放起來。」他抬頭看向她，「今天書卷正好是以賽亞書第九章。」

莉莉疑惑地望了他一眼。

他眨了眨眼，「還記得我們討論以賽亞第九章的事嗎？」

她保持沉默，臉上掠過一絲難以察覺的惆悵，如一閃而過的微風。

食物來了，莉莉吃著雞肉沙拉時，哲希嘗了口豆泥。「那天我們說的每一句話我都記得。」

「真的？」莉莉的聲音帶著訝異。「除了以賽亞書，我們還談了些別的事情，是吧？」（二）