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澤蘭之夭（七）

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每有新人入職，必有人講古，津津樂道，眉飛色舞的那種。雖然從通常的考古學意義上說，它遠不及半坡遺址、周原遺址那麼重要。但時至今日，學術界談及隋代考古與文物時，李靜訓墓都是不能不提的。去年我還看到有人在發表研究論文。

「主要是哪方面的研究呢？」我很好奇。老實說，我對這處遺址感興趣，獵奇的成分更大一些。

「有關出土物的，比如那個金項鍊，到底是波斯進貢的，還是本地產？因為隋煬帝時期，西域各族與河西地區的貿易往來非常熱絡，在某次互訪中，西域某國贈送了這串項鍊，也並非沒有可能。只是這個項鍊應該是成人尺寸，說不定就是下葬的時候，深愛外孫女的楊麗華從自己脖子上取下來，給她戴上的。還有隨葬的二十四件玻璃製品，都是傳統器形，本土吹製，說明隋代已經能製作出質量很好的鈉鈣玻璃了。」

更多研究是關於墓室、葬具和葬儀。李靜訓墓是一座帶斜坡墓道的長方形豎穴土坑墓，口小底大。這種結構不同於關中地區十六國、北周以來流行的土洞墓，也不同於隋代新出現的磚室墓，而是早已被淘汰的西漢中期以前貴族的豎穴土坑墓。這是一種以「藏」為主的埋葬方式，葬完後要填實墓穴，封閉性極強。不但墓室被棺槨和各類隨葬品填滿，而且墓穴在葬禮結束即完全封閉。

因為隋代舍利瘞埋活動興盛，楊麗華又篤信佛教，所以有人認為，李靜訓墓有意模擬了佛教舍利瘞埋的方法。

李靜訓墓的葬具是房形石棺。這種葬具興起於魏平城時期，到了唐代，開始出現殿堂式石槨。（七）

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